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Bricci
Retrouvailles avec des ânes après un incendie
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3316
Karma: 11537

https://instagram.com/p/DbbrL0kx99M

Contribution le : 31/07 17:33:36
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MYRRZINN
Re: Retrouvailles avec des ânes après un incendie
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3817
Karma: 6027
Pourvu qu'on retrouve les autres ânes qui ont foutu le feu !

Ceux-là, ils sont innocents d'après les autorités.

Après fouille corporelle approfondie effectuée par les gendarmes sur les ânes, aucun briquet ni boîte d'allumette n'était en leur possession. Les animaux resteront quand même traumatisés par l'incendie et la fouille corporelle des gendarmes.

L'information a été transmise à BFM TV et LCI qui ont immédiatement dépêché des journalistes pour interviewer ces miraculés.

A suivre.

Contribution le : 31/07 18:03:32
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Meph974
Re: Retrouvailles avec des ânes après un incendie
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
J'aurai cru une vidéo plus émouvante, genre les ânes qui braille content, câlin et tout, non.. juste filmé derrière un mur de pierre... comme leurs vie a dur être toute leurs vie au final... sinon la personne aurait forcément sauté leurs faire un calin.

Contribution le : 31/07 22:15:48
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