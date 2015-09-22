|Bricci
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Retrouvailles avec des ânes après un incendie
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 31/07 17:33:36
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Pourvu qu'on retrouve les autres ânes qui ont foutu le feu !
Ceux-là, ils sont innocents d'après les autorités.
Après fouille corporelle approfondie effectuée par les gendarmes sur les ânes, aucun briquet ni boîte d'allumette n'était en leur possession. Les animaux resteront quand même traumatisés par l'incendie et la fouille corporelle des gendarmes.
L'information a été transmise à BFM TV et LCI qui ont immédiatement dépêché des journalistes pour interviewer ces miraculés.
A suivre.
Contribution le : 31/07 18:03:32
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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J'aurai cru une vidéo plus émouvante, genre les ânes qui braille content, câlin et tout, non.. juste filmé derrière un mur de pierre... comme leurs vie a dur être toute leurs vie au final... sinon la personne aurait forcément sauté leurs faire un calin.
Contribution le : 31/07 22:15:48
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