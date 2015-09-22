Retrouvailles avec des ânes après un incendie



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3817 Karma: 6027

Pourvu qu'on retrouve les autres ânes qui ont foutu le feu !



Ceux-là, ils sont innocents d'après les autorités.



Après fouille corporelle approfondie effectuée par les gendarmes sur les ânes, aucun briquet ni boîte d'allumette n'était en leur possession. Les animaux resteront quand même traumatisés par l'incendie et la fouille corporelle des gendarmes.



L'information a été transmise à BFM TV et LCI qui ont immédiatement dépêché des journalistes pour interviewer ces miraculés.



A suivre.

Contribution le : 31/07 18:03:32