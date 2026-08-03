Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
|mawt1
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Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
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1 #1
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Vous pourriez avoir de bonnes pépites
https://www.reddit.com/comments/1vb8zdu
Contribution le : 31/07 20:38:10
Edité par Wiliwilliam sur 3/8/2026 16:04:51
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|Fabiolo
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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Et le temps qu'il aille à sa voiture, qu'il démarre et tout il arrive à les rattraper? moué...
Contribution le : 31/07 20:42:29
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|mawt1
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0 #3
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Citation :
Ben il se relève il est à côté de sa Tesla qui accélère comme une ferrari
Après la cascade et l'accident avec les airbags déployés je trouve qu'ils ont de bons moyens s'il s'agit d'une mise en scène
Contribution le : 31/07 20:46:12
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|Koreus
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0 #4
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Marche plus
Contribution le : 01/08 13:18:11
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|mawt1
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0 #5
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@Koreus
Un autre lien - j'ai un peu du mal à intégrer une vidéo reddit
https://www.reddit.com/r/QuebecLibre/s/7UhGOWZOHp
Contribution le : 03/08 15:10:07
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|Wiliwilliam
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0 #6
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J'ai intégré la vidéo dans le premier post.
Les lunettes meta seront bientôt interdites en Europe.
Contribution le : 03/08 16:06:09
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