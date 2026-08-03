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mawt1
Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 1  #1
J'aime glander ici
Inscrit: 17/02/2008 20:35
Post(s): 7150
Karma: 3472
Vous pourriez avoir de bonnes pépites




https://www.reddit.com/comments/1vb8zdu

Contribution le : 31/07 20:38:10

Edité par Wiliwilliam sur 3/8/2026 16:04:51
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Fabiolo
Re: Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
Et le temps qu'il aille à sa voiture, qu'il démarre et tout il arrive à les rattraper? moué...

Contribution le : 31/07 20:42:29
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mawt1
Re: Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 0  #3
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Citation :

@Fabiolo a écrit:
Et le temps qu'il aille à sa voiture, qu'il démarre et tout il arrive à les rattraper? moué...


Ben il se relève il est à côté de sa Tesla qui accélère comme une ferrari

Après la cascade et l'accident avec les airbags déployés je trouve qu'ils ont de bons moyens s'il s'agit d'une mise en scène 🙂

Contribution le : 31/07 20:46:12
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Koreus
Re: Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77839
Karma: 39467
Marche plus

Contribution le : 01/08 13:18:11
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mawt1
Re: Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 0  #5
J'aime glander ici
Inscrit: 17/02/2008 20:35
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Karma: 3472
@Koreus

Un autre lien - j'ai un peu du mal à intégrer une vidéo reddit

https://www.reddit.com/r/QuebecLibre/s/7UhGOWZOHp

Contribution le : 03/08 15:10:07
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Wiliwilliam
Re: Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
J'ai intégré la vidéo dans le premier post.

Les lunettes meta seront bientôt interdites en Europe.

Contribution le : 03/08 16:06:09
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