Portez des lunettes Meta lorsque vous vendez vos affaires



J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 7150 Karma: 3472



@Fabiolo a écrit:

Et le temps qu'il aille à sa voiture, qu'il démarre et tout il arrive à les rattraper? moué...



Ben il se relève il est à côté de sa Tesla qui accélère comme une ferrari



Après la cascade et l'accident avec les airbags déployés je trouve qu'ils ont de bons moyens s'il s'agit d'une mise en scène Citation :Ben il se relève il est à côté de sa Tesla qui accélère comme une ferrariAprès la cascade et l'accident avec les airbags déployés je trouve qu'ils ont de bons moyens s'il s'agit d'une mise en scène

Contribution le : 31/07 20:46:12