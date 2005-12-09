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Daniellou Une femme skate en talons et en robes 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 3043 Karma: 6295 Jolies courbes... Je parle des virages bien sûr!

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 31/07 23:14:41

alfosynchro Re: Une femme skate en talons et en robes 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21282 Karma: 8858

@Daniellou a écrit:

Jolies courbes... Je parle des virages, bien sûr.



Visiblement, il n'y en a pas encore assez, car elle en rajoute... Citation :Visiblement, il n'y en a pas encore assez, car elle en rajoute...

Contribution le : 31/07 23:44:36

blahmeuh Re: Une femme skate en talons et en robes 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2249 Karma: 568 dommage, je m'étais monté le bourrichon avec une paire de talons, des vrais, des talons de 15cm.



tant pis. mais qu'est-ce que c'est fluide comme style



(ici, la taille compte)

Contribution le : 31/07 23:47:18