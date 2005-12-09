|Daniellou
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Une femme skate en talons et en robes
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Jolies courbes... Je parle des virages bien sûr!
Contribution le : 31/07 23:14:41
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
Visiblement, il n'y en a pas encore assez, car elle en rajoute...
Contribution le : 31/07 23:44:36
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|blahmeuh
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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dommage, je m'étais monté le bourrichon avec une paire de talons, des vrais, des talons de 15cm.
tant pis. mais qu'est-ce que c'est fluide comme style
(ici, la taille compte)
Contribution le : 31/07 23:47:18
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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J'aurais aimé la voir plus jeune
Contribution le : 31/08 23:37:25
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