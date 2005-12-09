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Daniellou
Une femme skate en talons et en robes
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3043
Karma: 6295
Jolies courbes... Je parle des virages bien sûr!

Contribution le : 31/07 23:14:41
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alfosynchro
Re: Une femme skate en talons et en robes
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21282
Karma: 8858
Citation :

@Daniellou a écrit:
Jolies courbes... Je parle des virages, bien sûr.


Visiblement, il n'y en a pas encore assez, car elle en rajoute...

Contribution le : 31/07 23:44:36
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blahmeuh
Re: Une femme skate en talons et en robes
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2249
Karma: 568
dommage, je m'étais monté le bourrichon avec une paire de talons, des vrais, des talons de 15cm.

tant pis. mais qu'est-ce que c'est fluide comme style

(ici, la taille compte)

Contribution le : 31/07 23:47:18
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Crazy-13
Re: Une femme skate en talons et en robes
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87660
Karma: 10092
J'aurais aimé la voir plus jeune

Contribution le : 31/08 23:37:25
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