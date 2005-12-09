Quand des filles font des trucs bizarres



Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 853 Karma: 713

La première, honnêtement, qui homme ou femme n'a jamais fait ça ?



Et l'astuce pour les oignons, j'adore, moi j'utilise un masque de plongée quand ça pique trop. xD



On pourrait carrément faire la même vidéo avec les mecs, mais je pense que les trucs bizarres seraient parfois un peu différents.^^

Contribution le : 01/08 23:07:12