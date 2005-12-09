|domi13180
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Quand des filles font des trucs bizarres
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1vcjbk1
Et à 0:53 c'est vache si le gars a qq chose à se reprocher.
Contribution le : 01/08 19:30:19
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|Lantiponner
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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La première, honnêtement, qui homme ou femme n'a jamais fait ça ?
Et l'astuce pour les oignons, j'adore, moi j'utilise un masque de plongée quand ça pique trop. xD
On pourrait carrément faire la même vidéo avec les mecs, mais je pense que les trucs bizarres seraient parfois un peu différents.^^
Contribution le : 01/08 23:07:12
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|MYRRZINN
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3 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Bah, comportements tout à fait normaux. Non ?
Contribution le : 02/08 08:32:50
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Sérieusement dans le lot, il y en a qui m'aurait fait flippé premier degrés, exemple celle qui se met à venir vers nous en dansant comme le clown Ça vers 0:28.
Et après certaine s'étonne qu'on ait disparu le lendemain matin d'une aventure d'un soir.
Contribution le : 31/08 23:34:39
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