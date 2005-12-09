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domi13180
Quand des filles font des trucs bizarres
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2034
Karma: 5573

https://www.reddit.com/comments/1vcjbk1

Et à 0:53 c'est vache si le gars a qq chose à se reprocher.

Contribution le : 01/08 19:30:19
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Lantiponner
Re: Quand des filles font des trucs bizarres
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 853
Karma: 713
La première, honnêtement, qui homme ou femme n'a jamais fait ça ?

Et l'astuce pour les oignons, j'adore, moi j'utilise un masque de plongée quand ça pique trop. xD

On pourrait carrément faire la même vidéo avec les mecs, mais je pense que les trucs bizarres seraient parfois un peu différents.^^

Contribution le : 01/08 23:07:12
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MYRRZINN
Re: Quand des filles font des trucs bizarres
 3  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3817
Karma: 6029
Bah, comportements tout à fait normaux. Non ?

Contribution le : 02/08 08:32:50
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Crazy-13
Re: Quand des filles font des trucs bizarres
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87660
Karma: 10093
Sérieusement dans le lot, il y en a qui m'aurait fait flippé premier degrés, exemple celle qui se met à venir vers nous en dansant comme le clown Ça vers 0:28.



Et après certaine s'étonne qu'on ait disparu le lendemain matin d'une aventure d'un soir.


Contribution le : 31/08 23:34:39
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