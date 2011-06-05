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domi13180
Laquelle des 3 femmes peindra son panneau le plus rapidement ?
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5576

https://www.reddit.com/comments/1vbz1on

Contribution le : 01/08 22:29:22
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FMJ65
Re: Laquelle des 3 femmes peindra son panneau le plus rapidement ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18001
Karma: 7648
Normal, c'est celle qui est habillée en rouge !

Contribution le : 01/08 22:47:32
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alfosynchro
Re: Laquelle des 3 femmes peindra son panneau le plus rapidement ?
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
C'est comment qui disait l'autre ?
"Rien ne sert de courir..."

Contribution le : 01/08 23:00:00
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