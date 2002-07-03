Koreus en concert en live sur Kwitch



Je masterise ! Inscrit: 13/11/2013 18:38 Post(s): 2138 Karma: 3433





D'ailleurs, j'ai entendu deux trois fois cette année ton nom ressortir en soirée lors d'une conversation nostalgie. A jamais dans le cœur d'une génération



Tu ne te débarrasseras pas de nous comme ça !



Bonjour alfosynchro ! Avant j'aurais été méchant mais là, j'ai juste respiré, et je me trouve grandi, et je te remercie pour ça.



o/ Débizou C'était plutôt pour le clin d’œil que pour la qualitéD'ailleurs, j'ai entendu deux trois fois cette année ton nom ressortir en soirée lors d'une conversation nostalgie. A jamais dans le cœur d'une générationTu ne te débarrasseras pas de nous comme ça !Bonjour alfosynchro ! Avant j'aurais été méchant mais là, j'ai juste respiré, et je me trouve grandi, et je te remercie pour ça.o/ Débizou

Contribution le : 02/08 21:26:53