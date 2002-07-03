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Nutell_moi
Koreus en concert en live sur Kwitch
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 13/11/2013 18:38
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Karma: 3433

I Joined a Weird Hamster Metal Livestream..



Hamster Heavy Metal Music Video | Grrr


Aucun hamster maltraité, merci l'IA. Hein ?

Débizou

Contribution le : 01/08 22:54:59
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alfosynchro
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21284
Karma: 8858
Pas trop mon style.

Contribution le : 01/08 22:57:27
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Koreus
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77845
Karma: 39478
Moi non plus mais en fin de koreusity pourquoi pas 🙂

Contribution le : 02/08 08:32:19
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Nutell_moi
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 13/11/2013 18:38
Post(s): 2138
Karma: 3433
C'était plutôt pour le clin d’œil que pour la qualité 😃

D'ailleurs, j'ai entendu deux trois fois cette année ton nom ressortir en soirée lors d'une conversation nostalgie. A jamais dans le cœur d'une génération 😃

Tu ne te débarrasseras pas de nous comme ça !

Bonjour alfosynchro ! Avant j'aurais été méchant mais là, j'ai juste respiré, et je me trouve grandi, et je te remercie pour ça.

o/ Débizou

Contribution le : 02/08 21:26:53
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alfosynchro
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 1  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21284
Karma: 8858
Bonjour @Nutell_moi,
Surtout que ce n'est ni une critique, ni un reproche, c'est juste l'expression d'un avis.
Tu as raison, c'est bon de respirer. Merci à toi.

Contribution le : 03/08 10:34:28
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Wiliwilliam
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21426
Tiens, youtube mais un bandeau qui notifie bien que c'est généré par IA! Très bonne nouvelle!
Est-ce que ça a été rajouté par l'auteur dans les paramètres d'upload ou maintenant Youtube est capable de lire certains filigranes et autres "tatouages" numériques ?

Contribution le : 03/08 12:25:51
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alfosynchro
Re: Koreus en concert en live sur Kwitch
 1  #7
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21284
Karma: 8858
@Wiliwilliam
Je pense que c'est l'initiative de YouTube.
Je viens de retrouver une chaîne de chansons traditionnelles bosniaques. Pendant longtemps, il n'y avait pas de mention d'usage de l'IA, et maintenant je vois ce sigle apparaître dans plein de chaînes différentes en même temps.

Contribution le : 03/08 14:20:18
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