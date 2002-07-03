|Nutell_moi
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Koreus en concert en live sur Kwitch
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 13/11/2013 18:38
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I Joined a Weird Hamster Metal Livestream..
Hamster Heavy Metal Music Video | Grrr
Aucun hamster maltraité, merci l'IA. Hein ?
Débizou
Contribution le : 01/08 22:54:59
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Pas trop mon style.
Contribution le : 01/08 22:57:27
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|Koreus
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Moi non plus mais en fin de koreusity pourquoi pas
Contribution le : 02/08 08:32:19
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|Nutell_moi
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 13/11/2013 18:38
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C'était plutôt pour le clin d’œil que pour la qualité
D'ailleurs, j'ai entendu deux trois fois cette année ton nom ressortir en soirée lors d'une conversation nostalgie. A jamais dans le cœur d'une génération
Tu ne te débarrasseras pas de nous comme ça !
Bonjour alfosynchro ! Avant j'aurais été méchant mais là, j'ai juste respiré, et je me trouve grandi, et je te remercie pour ça.
o/ Débizou
Contribution le : 02/08 21:26:53
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|alfosynchro
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1 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bonjour @Nutell_moi,
Surtout que ce n'est ni une critique, ni un reproche, c'est juste l'expression d'un avis.
Tu as raison, c'est bon de respirer. Merci à toi.
Contribution le : 03/08 10:34:28
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|Wiliwilliam
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0 #6
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Membre Premium
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Tiens, youtube mais un bandeau qui notifie bien que c'est généré par IA! Très bonne nouvelle!
Est-ce que ça a été rajouté par l'auteur dans les paramètres d'upload ou maintenant Youtube est capable de lire certains filigranes et autres "tatouages" numériques ?
Contribution le : 03/08 12:25:51
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|alfosynchro
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1 #7
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Wiliwilliam
Je pense que c'est l'initiative de YouTube.
Je viens de retrouver une chaîne de chansons traditionnelles bosniaques. Pendant longtemps, il n'y avait pas de mention d'usage de l'IA, et maintenant je vois ce sigle apparaître dans plein de chaînes différentes en même temps.
Contribution le : 03/08 14:20:18
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