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Communauté



Lantiponner
Une maison au milieu de l'océan
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 853
Karma: 713

https://www.reddit.com/comments/1uqju1s

Une maison, probablement embarquée par une tempête ou un effondrement de terrain, continue à flotter dans l'océan.

Contribution le : 02/08 00:32:52
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alfosynchro
Re: Une maison au milieu de l'océan
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21284
Karma: 8858
L'isolation est peut-être en mousse polyuréthane. Si c'est le cas, elle n'est pas prête de couler.

Sinon, perso, j'aurais plutôt écrit : "...continue DE flotter dans l'océan."

Contribution le : 02/08 02:47:52
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MYRRZINN
Re: Une maison au milieu de l'océan
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3820
Karma: 6030
Doit y'avoir un peu d'humidité dedans.

Contribution le : 02/08 08:43:04
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Mamethis
Re: Une maison au milieu de l'océan
 1  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 723
Karma: 1251
Breaking news :
Le live action de Disney, "Là-haut", vient de tomber à l'eau...

Contribution le : 02/08 09:29:28
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Gog077
Re: Une maison au milieu de l'océan
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
"Vend maison avec grande piscine, sans jardin"

Contribution le : 02/08 22:30:20
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Lantiponner
Re: Une maison au milieu de l'océan
 2  #6
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 853
Karma: 713
@Gog077
+ vue subaquatique.^^


@alfosynchro
Quelques éléments pour approfondir ici.

Contribution le : 02/08 23:43:41
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Interfector
Re: Une maison au milieu de l'océan
 1  #7
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2295
Karma: 2385
@Lantiponner Ca ne nous aide pas beaucoup, on ne connait pas les habitudes de la maison.

Contribution le : 03/08 00:07:32
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Lantiponner
Re: Une maison au milieu de l'océan
 0  #8
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 853
Karma: 713
@Interfector
Tu es en forme ce soir ! 😃

Contribution le : 03/08 00:11:48
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Interfector
Re: Une maison au milieu de l'océan
 1  #9
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2295
Karma: 2385
Citation :

@Mamethis a écrit:
Breaking news :
Le live action de Disney, "Là-haut", vient de tomber à l'eau...


C'est le décors pour la suite "Là-bas".


Contribution le : 03/08 00:21:51
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