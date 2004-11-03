|Lantiponner
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Une maison au milieu de l'océan
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5 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1uqju1s
Une maison, probablement embarquée par une tempête ou un effondrement de terrain, continue à flotter dans l'océan.
Contribution le : 02/08 00:32:52
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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L'isolation est peut-être en mousse polyuréthane. Si c'est le cas, elle n'est pas prête de couler.
Sinon, perso, j'aurais plutôt écrit : "...continue DE flotter dans l'océan."
Contribution le : 02/08 02:47:52
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
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Doit y'avoir un peu d'humidité dedans.
Contribution le : 02/08 08:43:04
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|Mamethis
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1 #4
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Je suis accro
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Breaking news :
Le live action de Disney, "Là-haut", vient de tomber à l'eau...
Contribution le : 02/08 09:29:28
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|Gog077
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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"Vend maison avec grande piscine, sans jardin"
Contribution le : 02/08 22:30:20
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|Lantiponner
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2 #6
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Membre Premium
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@Gog077
+ vue subaquatique.^^
@alfosynchro
Quelques éléments pour approfondir ici.
Contribution le : 02/08 23:43:41
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|Interfector
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1 #7
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Je masterise !
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@Lantiponner Ca ne nous aide pas beaucoup, on ne connait pas les habitudes de la maison.
Contribution le : 03/08 00:07:32
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|Lantiponner
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0 #8
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Membre Premium
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@Interfector
Tu es en forme ce soir !
Contribution le : 03/08 00:11:48
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|Interfector
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1 #9
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Je masterise !
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Citation :
C'est le décors pour la suite "Là-bas".
Contribution le : 03/08 00:21:51
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