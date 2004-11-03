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Lantiponner Une maison au milieu de l'océan 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 853 Karma: 713

https://www.reddit.com/comments/1uqju1s



Une maison, probablement embarquée par une tempête ou un effondrement de terrain, continue à flotter dans l'océan. Une maison, probablement embarquée par une tempête ou un effondrement de terrain, continue à flotter dans l'océan.

Contribution le : 02/08 00:32:52

alfosynchro Re: Une maison au milieu de l'océan 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21284 Karma: 8858 L'isolation est peut-être en mousse polyuréthane. Si c'est le cas, elle n'est pas prête de couler.



Sinon, perso, j'aurais plutôt écrit : "...continue DE flotter dans l'océan."

Contribution le : 02/08 02:47:52

Mamethis Re: Une maison au milieu de l'océan 1 #4

Je suis accro Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 723 Karma: 1251 Breaking news :

Le live action de Disney, "Là-haut", vient de tomber à l'eau...

Contribution le : 02/08 09:29:28

Interfector Re: Une maison au milieu de l'océan 1 #7

Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2295 Karma: 2385 @Lantiponner Ca ne nous aide pas beaucoup, on ne connait pas les habitudes de la maison.

Contribution le : 03/08 00:07:32

Lantiponner Re: Une maison au milieu de l'océan 0 #8

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 853 Karma: 713 Interfector

Tu es en forme ce soir ! Tu es en forme ce soir !

Contribution le : 03/08 00:11:48

Interfector Re: Une maison au milieu de l'océan 1 #9

Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2295 Karma: 2385

@Mamethis a écrit:

Breaking news :

Le live action de Disney, "Là-haut", vient de tomber à l'eau...



C'est le décors pour la suite "Là-bas".



Citation :C'est le décors pour la suite "Là-bas".

Contribution le : 03/08 00:21:51