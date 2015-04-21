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Lantiponner
Piscine à fond mobile
 5  #1
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Piscine sous terrasse - Piscine à fond mobile



Vidéo explicative


Malmsten Höj- och sänkbart golv Advanced/Classic



Un petit timelapse de la construction d'une telle piscine


Construction d'une piscine à fond mobile en essone 91




Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de piscine, je trouve ça très ingénieux.

Contribution le : 02/08 01:01:54
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Meph974
Re: Piscine à fond mobile
 0  #2
Je suis accro
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Top pour la sécurité enfant, mais ca doit couter cher.

Contribution le : 02/08 11:42:57
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vivaberthaga
Re: Piscine à fond mobile
 0  #3
Je masterise !
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https://www.imdb.com/fr/title/tt6838702/

Contribution le : 02/08 14:13:17
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Lantiponner
Re: Piscine à fond mobile
 0  #4
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@Meph974
D'après ce que j'ai trouvé, pour une taille assez classique (8m*4m), ça coûte entre 90.000€ et 120.000€. Après tout dépend des matériaux qu'on utilise aussi et du terrain à aménager. Autant dire inaccessible pour à peu près 95% de la population française.^^

Contribution le : 02/08 23:55:18
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Meph974
Re: Piscine à fond mobile
 0  #5
Je suis accro
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@Lantiponner

Le bigdil avait une version grillage qui remonté je crois, ca peu être plus facile à mettre en place mais ca dois avoir plein de contrainte en exterieur.

Contribution le : 03/08 11:34:07
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