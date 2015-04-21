Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Piscine à fond mobile 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 853 Karma: 713

Piscine sous terrasse - Piscine à fond mobile







Vidéo explicative





Malmsten Höj- och sänkbart golv Advanced/Classic







Un petit timelapse de la construction d'une telle piscine





Construction d'une piscine à fond mobile en essone 91









Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de piscine, je trouve ça très ingénieux.

Contribution le : 02/08 01:01:54

Meph974 Re: Piscine à fond mobile 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 Top pour la sécurité enfant, mais ca doit couter cher.

Contribution le : 02/08 11:42:57

Lantiponner Re: Piscine à fond mobile 0 #4

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 853 Karma: 713 @Meph974

D'après ce que j'ai trouvé, pour une taille assez classique (8m*4m), ça coûte entre 90.000€ et 120.000€. Après tout dépend des matériaux qu'on utilise aussi et du terrain à aménager. Autant dire inaccessible pour à peu près 95% de la population française.^^

Contribution le : 02/08 23:55:18

Meph974 Re: Piscine à fond mobile 0 #5

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 @Lantiponner



Le bigdil avait une version grillage qui remonté je crois, ca peu être plus facile à mettre en place mais ca dois avoir plein de contrainte en exterieur.

Contribution le : 03/08 11:34:07