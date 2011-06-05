|Lantiponner
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Sauter depuis une grue abandonnée en mer
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1szc016
Sendy Benji, un créateur de contenu qui fait des sauts et plongeons dans l'eau, saute depuis une grue.
Contribution le : 02/08 01:28:31
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Comme si on ne pouvait pas les laisser tranquilles ces pauvres bêtes !!
Contribution le : 02/08 02:55:29
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