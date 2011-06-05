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Sauter depuis une grue abandonnée en mer
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 853
Karma: 713

https://www.reddit.com/comments/1szc016

Sendy Benji, un créateur de contenu qui fait des sauts et plongeons dans l'eau, saute depuis une grue.

Contribution le : 02/08 01:28:31
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alfosynchro
Re: Sauter depuis une grue abandonnée en mer
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21282
Karma: 8858
Comme si on ne pouvait pas les laisser tranquilles ces pauvres bêtes !!

Contribution le : 02/08 02:55:29
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