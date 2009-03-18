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Kilroy1
Mario kart experience à Da Lat au Vietnam
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22533
Karma: 31239

https://www.reddit.com/comments/1vd616l

Contribution le : 02/08 12:42:11
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Chrys77
Re: Mario kart experience à Da Lat au Vietnam
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5110
Karma: 3551
il doit changer de carte SD

Contribution le : 02/08 19:12:37
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Gog077
Re: Mario kart experience à Da Lat au Vietnam
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
Désolé, mais comparé à Mario Kart alors que j'ai pas vu l'ombre d'une peau de banane... C'est pas faute de pousser au Vietnam pourtant !

Ça a l'air trop bien, mais je me demande pourquoi tout le monde a l'air de se traîner sauf celui qui filme. Normalement c'est le genre de truc où t'as envie d'y aller à fond, non ?

EDIT : En regardant rapidement le reddit, il y avais une vidéo de gamelles sur ce circuit, ça peut piquer un peu pour certains !


Mario karting Da Lat. #mariokart#overtheedge #luckyboy #dalat

Contribution le : 02/08 22:21:50
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