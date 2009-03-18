Mario kart experience à Da Lat au Vietnam



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2798 Karma: 1567

Désolé, mais comparé à Mario Kart alors que j'ai pas vu l'ombre d'une peau de banane... C'est pas faute de pousser au Vietnam pourtant !



Ça a l'air trop bien, mais je me demande pourquoi tout le monde a l'air de se traîner sauf celui qui filme. Normalement c'est le genre de truc où t'as envie d'y aller à fond, non ?



EDIT : En regardant rapidement le reddit, il y avais une vidéo de gamelles sur ce circuit, ça peut piquer un peu pour certains !





Mario karting Da Lat. #mariokart#overtheedge #luckyboy #dalat

Contribution le : 02/08 22:21:50