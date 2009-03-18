|Kilroy1
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Mario kart experience à Da Lat au Vietnam
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 02/08 12:42:11
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|Chrys77
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0 #2
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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il doit changer de carte SD
Contribution le : 02/08 19:12:37
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Désolé, mais comparé à Mario Kart alors que j'ai pas vu l'ombre d'une peau de banane... C'est pas faute de pousser au Vietnam pourtant !
Ça a l'air trop bien, mais je me demande pourquoi tout le monde a l'air de se traîner sauf celui qui filme. Normalement c'est le genre de truc où t'as envie d'y aller à fond, non ?
EDIT : En regardant rapidement le reddit, il y avais une vidéo de gamelles sur ce circuit, ça peut piquer un peu pour certains !
Mario karting Da Lat. #mariokart#overtheedge #luckyboy #dalat
Contribution le : 02/08 22:21:50
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