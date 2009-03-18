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Kilroy1
L'armée américaine face à un ennemi inhabituel
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22534
Karma: 31244

https://www.reddit.com/comments/1vcnz3e
Ecureuil réserve courage

Contribution le : 02/08 12:46:26
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blahmeuh
Re: L'armée américaine face à un ennemi inhabituel
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2251
Karma: 568

Contribution le : 02/08 13:04:42
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MYRRZINN
Re: L'armée américaine face à un ennemi inhabituel
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3823
Karma: 6032
Putain, faut que Pete Hegseth fasse plus de vidéos avec ses tatouages et ses gros muscles pour être crédible sans que le monde entier se foute de sa gueule !!!
Bon, comme y'a aucun neurone dans la boîte à courants d'airs de Trump, c'est pas pour demain.

Contribution le : 02/08 14:24:07
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Chrys77
Re: L'armée américaine face à un ennemi inhabituel
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5119
Karma: 3555
Un écureuil ne cherche pas des noises, juste des noisettes !

Contribution le : 02/08 19:09:48
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