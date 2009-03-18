L'armée américaine face à un ennemi inhabituel



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3823 Karma: 6032

Putain, faut que Pete Hegseth fasse plus de vidéos avec ses tatouages et ses gros muscles pour être crédible sans que le monde entier se foute de sa gueule !!!

Bon, comme y'a aucun neurone dans la boîte à courants d'airs de Trump, c'est pas pour demain.

Contribution le : 02/08 14:24:07