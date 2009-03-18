|Kilroy1
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L'armée américaine face à un ennemi inhabituel
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5 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1vcnz3e
Ecureuil réserve courage
Contribution le : 02/08 12:46:26
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|blahmeuh
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1 #2
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Je masterise !
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Contribution le : 02/08 13:04:42
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Putain, faut que Pete Hegseth fasse plus de vidéos avec ses tatouages et ses gros muscles pour être crédible sans que le monde entier se foute de sa gueule !!!
Bon, comme y'a aucun neurone dans la boîte à courants d'airs de Trump, c'est pas pour demain.
Contribution le : 02/08 14:24:07
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
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Un écureuil ne cherche pas des noises, juste des noisettes !
Contribution le : 02/08 19:09:48
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