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Kilroy1
S'abriter dans la voiture quand il pleut
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22531
Karma: 31229

https://www.reddit.com/comments/1vdefh3

Contribution le : 02/08 12:55:36
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Meph974
Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
A un moment donné faut juste accepter la pluie et kiffer la douche gratuite. Ca libère d'un stress de se dire, pourquoi pas apprécier la pluie qui coule sur le corps, sentir les grosse goutes "frapper" le visage tel un massage.

Contribution le : 03/08 05:52:14
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Gog077
Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
J'ai une impression de déjà vu

Contribution le : 03/08 09:09:47
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alfosynchro
Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21284
Karma: 8858
@Gog077
Moi, de déjà vécu...

Contribution le : 03/08 10:09:59
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Crazy-13
Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87660
Karma: 10093
je ne suis quand même pas le seul à avoir pensé, qu'il se prendrait la portière dans la tronche?

Contribution le : 31/08 23:50:51
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