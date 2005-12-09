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Kilroy1 S'abriter dans la voiture quand il pleut 5 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22531 Karma: 31229

https://www.reddit.com/comments/1vdefh3

Contribution le : 02/08 12:55:36

Meph974 Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 A un moment donné faut juste accepter la pluie et kiffer la douche gratuite. Ca libère d'un stress de se dire, pourquoi pas apprécier la pluie qui coule sur le corps, sentir les grosse goutes "frapper" le visage tel un massage.

Contribution le : 03/08 05:52:14

Crazy-13 Re: S'abriter dans la voiture quand il pleut 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87660 Karma: 10093 je ne suis quand même pas le seul à avoir pensé, qu'il se prendrait la portière dans la tronche?

Contribution le : 31/08 23:50:51