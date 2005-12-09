|Kilroy1
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S'abriter dans la voiture quand il pleut
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 02/08 12:55:36
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|Meph974
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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A un moment donné faut juste accepter la pluie et kiffer la douche gratuite. Ca libère d'un stress de se dire, pourquoi pas apprécier la pluie qui coule sur le corps, sentir les grosse goutes "frapper" le visage tel un massage.
Contribution le : 03/08 05:52:14
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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J'ai une impression de déjà vu
Contribution le : 03/08 09:09:47
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Gog077
Moi, de déjà vécu...
Contribution le : 03/08 10:09:59
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je ne suis quand même pas le seul à avoir pensé, qu'il se prendrait la portière dans la tronche?
Contribution le : 31/08 23:50:51
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