|Daniellou
|
Un quokka content déguste une feuille
|
3 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6308
|
En même temps ces marsupiaux ont toujours cet air "je suis heureux de la vie"
Contribution le : 02/08 21:54:04
|Signaler
|Koreus
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77850
Karma: 39478
|
Grosse ressemblance
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic252435.html
Contribution le : 03/08 14:51:39
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21426
|
@Koreus Est-ce que je te dis que tous les hamsters se ressemblent? Non mais c'est quoi ces propos ?
Contribution le : 03/08 14:59:03
|Signaler