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Daniellou
Un quokka content déguste une feuille
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6308
En même temps ces marsupiaux ont toujours cet air "je suis heureux de la vie"

Contribution le : 02/08 21:54:04
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Koreus
Re: Un quokka content déguste une feuille
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77850
Karma: 39478
Grosse ressemblance

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic252435.html

Contribution le : 03/08 14:51:39
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Wiliwilliam
Re: Un quokka content déguste une feuille
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21426
@Koreus Est-ce que je te dis que tous les hamsters se ressemblent? Non mais c'est quoi ces propos ?

😁

Contribution le : 03/08 14:59:03
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