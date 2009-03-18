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Daniellou
Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6309

Contribution le : 02/08 21:56:42
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vivaberthaga
Re: Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3918
Karma: 3903
Alors pour le vaccin de minou, ben ça fait 3893,43! On a fait un geste commercial, on a déduit le vaccin

Contribution le : 02/08 22:25:49
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Chrys77
Re: Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
 0  #3
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5130
Karma: 3560
Le véto n'a pas l'équipement adéquat !

Contribution le : 02/08 23:18:07
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alfosynchro
Re: Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
Ça me fait penser à ma chatte : je déménage dans trois mois et elle ne supporte pas d'être dans une cage, même grande. Elle panique comme le chat dans la vidéo... 😞

Contribution le : 03/08 10:23:21
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