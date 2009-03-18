Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
|Daniellou
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Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6309
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Contribution le : 02/08 21:56:42
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|vivaberthaga
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Alors pour le vaccin de minou, ben ça fait 3893,43! On a fait un geste commercial, on a déduit le vaccin
Contribution le : 02/08 22:25:49
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|Chrys77
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0 #3
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Contribution le : 02/08 23:18:07
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8858
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Ça me fait penser à ma chatte : je déménage dans trois mois et elle ne supporte pas d'être dans une cage, même grande. Elle panique comme le chat dans la vidéo...
Contribution le : 03/08 10:23:21
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