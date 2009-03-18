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Daniellou Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 3049 Karma: 6309 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 02/08 21:56:42

vivaberthaga Re: Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3918 Karma: 3903 Alors pour le vaccin de minou, ben ça fait 3893,43! On a fait un geste commercial, on a déduit le vaccin

Contribution le : 02/08 22:25:49

alfosynchro Re: Encore un chat super content d'être chez le vétérinaire 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21291 Karma: 8858 Ça me fait penser à ma chatte : je déménage dans trois mois et elle ne supporte pas d'être dans une cage, même grande. Elle panique comme le chat dans la vidéo...

Contribution le : 03/08 10:23:21