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Daniellou
Joli panache de fumée dans une rue en Russie
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6309
Triste mais beau... Suite aux bombardements des entrepôts Wildberries par l'Ukraine

Contribution le : 03/08 07:20:48
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Wiliwilliam
Re: Joli panache de fumée dans une rue en Russie
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21426
Pas la même fumée que sur le théâtre de Marioupol.

Contribution le : 03/08 08:37:13
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alfosynchro
Re: Joli panache de fumée dans une rue en Russie
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
Ce qui me frustre, c'est quand je pense au dixème de gramme de CO2 au km qui fait que ma voiture ne passe pas au contrôle technique, pendant que des mecs comme Poutine Trump, Netanyahu et compagnie font chier avec leurs avidités territoriales de merde...

Contribution le : 03/08 10:14:25
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Gog077
Re: Joli panache de fumée dans une rue en Russie
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
@alfosynchro c'est la faute des Chinois qui ont inventé la poudre à cannon. La guerre c'était vachement plus écolo à pied ou à cheval avec des épées et des arcs !

C'est sûr que c'est frustrant quand on voit ça, mais ça n'empêche pas que c'est important à l'échelle planétaire. Il ne faut pas oublier que les voitures circulent par centaines de millions chaque jour toute l'année. Si on veut espérer améliorer quelque chose un jour, prenons pas exemple sur ceux qui font de la merde...

Contribution le : 03/08 10:36:45
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alfosynchro
Re: Joli panache de fumée dans une rue en Russie
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
@Gog077
Oui, tu as raison. Je ne demande pas à pouvoir polluer sous prétexte qu'eux le font, je demande à ce que les va-t-en guerre répondent de leurs choix, et pas avec l'argent du contribuable.

Contribution le : 03/08 12:01:16
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