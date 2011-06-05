Joli panache de fumée dans une rue en Russie



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2799 Karma: 1567

@alfosynchro c'est la faute des Chinois qui ont inventé la poudre à cannon. La guerre c'était vachement plus écolo à pied ou à cheval avec des épées et des arcs !



C'est sûr que c'est frustrant quand on voit ça, mais ça n'empêche pas que c'est important à l'échelle planétaire. Il ne faut pas oublier que les voitures circulent par centaines de millions chaque jour toute l'année. Si on veut espérer améliorer quelque chose un jour, prenons pas exemple sur ceux qui font de la merde...

Contribution le : 03/08 10:36:45