|Daniellou
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Joli panache de fumée dans une rue en Russie
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Triste mais beau... Suite aux bombardements des entrepôts Wildberries par l'Ukraine
Contribution le : 03/08 07:20:48
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|Wiliwilliam
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1 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Pas la même fumée que sur le théâtre de Marioupol.
Contribution le : 03/08 08:37:13
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|alfosynchro
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ce qui me frustre, c'est quand je pense au dixème de gramme de CO2 au km qui fait que ma voiture ne passe pas au contrôle technique, pendant que des mecs comme Poutine Trump, Netanyahu et compagnie font chier avec leurs avidités territoriales de merde...
Contribution le : 03/08 10:14:25
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|Gog077
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@alfosynchro c'est la faute des Chinois qui ont inventé la poudre à cannon. La guerre c'était vachement plus écolo à pied ou à cheval avec des épées et des arcs !
C'est sûr que c'est frustrant quand on voit ça, mais ça n'empêche pas que c'est important à l'échelle planétaire. Il ne faut pas oublier que les voitures circulent par centaines de millions chaque jour toute l'année. Si on veut espérer améliorer quelque chose un jour, prenons pas exemple sur ceux qui font de la merde...
Contribution le : 03/08 10:36:45
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Gog077
Oui, tu as raison. Je ne demande pas à pouvoir polluer sous prétexte qu'eux le font, je demande à ce que les va-t-en guerre répondent de leurs choix, et pas avec l'argent du contribuable.
Contribution le : 03/08 12:01:16
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