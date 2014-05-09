Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3049
Karma: 6309
Et que ça passe crème le deuxième
Un gars prends appui sur une table de pic-nique pour sauter une rambarde avant un saut vertigineux dans une rivière, il manque juste de mourir à sa première tentative mais ça ne l'arrête pas et il réussi son saut au deuxième essai

Contribution le : 03/08 07:23:50
Signaler

lsdYoYo
Re: Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2979
Karma: 1907
@Daniellou Manque juste de mourir, pas vraiment : du sable au bord et une paroi verticale donnant directement sur la flotte. Le risque est assez limité, même s'il vaut mieux éviter de faire un plat.

Contribution le : 04/08 14:53:48
Signaler

Lantiponner
Re: Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 856
Karma: 713


Il tient quoi dans la bouche à la première tentative ? Une caméra ?




@lsdYoYo
A la fin de la deuxième tentative, il semble qu'il y a une petite berge en terre le long de la falaise. Donc oui, selon comment il se rate, il manque de mourir.^^

Contribution le : 04/08 17:42:29
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.