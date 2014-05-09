Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup

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Il tient quoi dans la bouche à la première tentative ? Une caméra ?









@lsdYoYo

A la fin de la deuxième tentative, il semble qu'il y a une petite berge en terre le long de la falaise. Donc oui, selon comment il se rate, il manque de mourir.^^ Il tient quoi dans la bouche à la première tentative ? Une caméra ?A la fin de la deuxième tentative, il semble qu'il y a une petite berge en terre le long de la falaise. Donc oui, selon comment il se rate, il manque de mourir.^^

Contribution le : 04/08 17:42:29