Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup
|Daniellou
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Quand tu comprends pas que c'est dangereux le premier coup
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Et que ça passe crème le deuxième
Un gars prends appui sur une table de pic-nique pour sauter une rambarde avant un saut vertigineux dans une rivière, il manque juste de mourir à sa première tentative mais ça ne l'arrête pas et il réussi son saut au deuxième essai
Contribution le : 03/08 07:23:50
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|lsdYoYo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@Daniellou Manque juste de mourir, pas vraiment : du sable au bord et une paroi verticale donnant directement sur la flotte. Le risque est assez limité, même s'il vaut mieux éviter de faire un plat.
Contribution le : 04/08 14:53:48
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|Lantiponner
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Il tient quoi dans la bouche à la première tentative ? Une caméra ?
@lsdYoYo
A la fin de la deuxième tentative, il semble qu'il y a une petite berge en terre le long de la falaise. Donc oui, selon comment il se rate, il manque de mourir.^^
Contribution le : 04/08 17:42:29
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