Incendie sur l'A61 vers Carcassonne ce matin



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21291 Karma: 8858

@kubyfly

Étonnant ce besoin humain de toujours définir des coupables, parfois pour déterminer les non-coupables... surtout qu'en l'occurrence, ici c'est encore la faute du motard !



Non, sans rire : quel que soit le coupable ou le responsable, il y a un problème, il faut tout faire pour le résoudre sans attendre. Ensuite on règle les comptes. Par contre, si tu as la recette pour baisser la connerie humaine, je suis preneur.

Contribution le : 05/08 10:15:23