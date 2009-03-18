|Kilroy1
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Incendie sur l'A61 vers Carcassonne ce matin
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 03/08 12:15:12
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|Wiliwilliam
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1 #2
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Membre Premium
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et béh, courage aux pompiers
Contribution le : 03/08 12:27:08
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|Chrys77
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0 #3
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Ca n'en finit pas...
Contribution le : 03/08 17:02:27
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Chrys77 @Wiliwilliam
Vous inquiétez pas Trump a dit que le réchauffement climatique c'est du baratin, ça n'existe pas...
Contribution le : 03/08 17:09:36
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|Lantiponner
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0 #5
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Et ce n'est pas près d'en finir. Habituez-vous, parce que pour le moment c'est encore soft. Regardez les scénarios envisagés en 2050.
Contribution le : 04/08 14:27:41
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|Gog077
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Lantiponner vivement que tout soit cramé et qu'on ait tous des clims, on sera tranquilles !
Contribution le : 05/08 00:12:34
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|vivaberthaga
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1 #7
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@Gog077 en mangeant un ragout de galets avec une petite sauce au sable #commejaimetupeuxpastest
Contribution le : 05/08 00:16:40
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|Lantiponner
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0 #8
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@Gog077
Ben non, essayons de faire tout ce que l'on peut pour aller dans le bon sens, quand bien même la tendance générale n'y va pas. On ne sait jamais ce que donnent toutes les graines que l'on sème.
Contribution le : 05/08 01:58:52
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|kubyfly
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0 #9
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Je m'installe
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@Lantiponner nan dsl je ne suis pas d'accord.
90% des incendies en France sont CAUSÉS par la main de l'HOMME
60 à 70% d'entre eux sont fait de manière VOLONTAIRE.
Les scénarios ne concernent que les hausses de températures et par synergie des risques d'incendies.
MAIS c'est la connerie humaine qu'il faut baisser !
Contribution le : 05/08 09:06:43
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|alfosynchro
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1 #10
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@kubyfly
Étonnant ce besoin humain de toujours définir des coupables, parfois pour déterminer les non-coupables... surtout qu'en l'occurrence, ici c'est encore la faute du motard !
Non, sans rire : quel que soit le coupable ou le responsable, il y a un problème, il faut tout faire pour le résoudre sans attendre. Ensuite on règle les comptes. Par contre, si tu as la recette pour baisser la connerie humaine, je suis preneur.
Contribution le : 05/08 10:15:23
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|Meph974
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0 #11
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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On peu se dire que ceux qui a brulé cette année... brulera pas l'année prochaine non? Donc il y aura moins d'incendie techniquement.
Contribution le : 05/08 10:37:00
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|Gog077
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0 #12
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Lantiponner je n'étais pas sérieux, si jamais c'était pas clair.
@kubyfly les statistiques officielles sur les feux de forêts en France, parlent de 90% de feux d'origine humaine, avec 30% par acte malveillant et 70% pour d'autres raisons (mégot, feu de camp, travaux, etc.) et pas l'inverse. Dans tous les cas c'est trop, mais ça fait quand même une différence.
Contribution le : 05/08 10:48:46
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|Meph974
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0 #13
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Je suis accro
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Citation :
Sont certe fait de manière volontaire comme plein d'année, mais le réchauffement climatique (aussi fait par l'homme en passant) fait que c'est feu se propage plus vite, et dure plus longtemps, donc sans ce rechauffement climatique tout c'est feux de vandale ou accidentel serai maitrisé, comme dans plein d'année.
Contribution le : 05/08 10:53:40
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