Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2301 Karma: 2393

Je trouve ca magnifique, visuellement et physiquement (l'equilibre des conditions qu'il faut, des forces en jeu), hypnotisant et aussi totalement flippant ^^ Je resterai pas a coté perso:o même si rationnellement, je ne pense pas qu'il y ai une si grande force que ca qui soit exercée (il semble y avoir peu d'eau qui s'élève).

Contribution le : 03/08 16:19:47