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Kilroy1
Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22535
Karma: 31245

https://www.reddit.com/comments/1vech57

Contribution le : 03/08 15:56:51
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Interfector
Re: Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2301
Karma: 2393
Je trouve ca magnifique, visuellement et physiquement (l'equilibre des conditions qu'il faut, des forces en jeu), hypnotisant et aussi totalement flippant ^^ Je resterai pas a coté perso:o même si rationnellement, je ne pense pas qu'il y ai une si grande force que ca qui soit exercée (il semble y avoir peu d'eau qui s'élève).

Contribution le : 03/08 16:19:47
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Chrys77
Re: Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 0  #3
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5130
Karma: 3560
Quand je me mouche je déclenche une trombe narine !

Contribution le : 03/08 16:57:43
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alfosynchro
Re: Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
La nature a de ces idées !!

Contribution le : 03/08 17:07:03
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FMJ65
Re: Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18003
Karma: 7649
Fabuleuse !

Contribution le : 03/08 19:19:09
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Crazy-13
Re: Une trombe marine gigantesque s'étend de l'océan jusqu'aux nuages
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87664
Karma: 10094

Contribution le : 01/09 21:59:36
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