|Kilroy1
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Des retrouvailles père - fils
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22536
Karma: 31245
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Contribution le : 03/08 18:06:47
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87664
Karma: 10094
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j'ai jamais provoqué lors de retrouvaille suite à un accident grave dont j'ai pas informé que j'étais enfin sorti et que j'allais bien aux proche.
Contribution le : 01/09 21:54:57
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
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Citation :
J'arrive pas à comprendre ta phrase...
Contribution le : 01/09 22:01:36
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|Crazy-13
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87664
Karma: 10094
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@alfosynchro en gros après trois mois d’hospitalisation, je suis sorti sans prévenir mes proches, et à ma vue je n'ai pas été accueilli ainsi, comme si je n'avais jamais failli y rester
Contribution le : 01/09 22:20:50
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|alfosynchro
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
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@Crazy-13
Tu aurais dû jouer "Let it be" sur ton enceinte bluetooth
Contribution le : 02/09 03:14:51
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|Chrys77
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0 #6
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5134
Karma: 3562
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Contribution le : 02/09 10:23:04
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