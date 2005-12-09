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Kilroy1
Des retrouvailles père - fils
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22536
Karma: 31245

https://www.reddit.com/comments/1vef9ro

Contribution le : 03/08 18:06:47
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Crazy-13
Re: Des retrouvailles père - fils
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87664
Karma: 10094
j'ai jamais provoqué lors de retrouvaille suite à un accident grave dont j'ai pas informé que j'étais enfin sorti et que j'allais bien aux proche. 🥺

Contribution le : 01/09 21:54:57
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alfosynchro
Re: Des retrouvailles père - fils
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
Citation :

@Crazy-13 a écrit:
j'ai jamais provoqué lors de retrouvaille suite à un accident grave dont j'ai pas informé que j'étais enfin sorti et que j'allais bien aux proche. 🥺


J'arrive pas à comprendre ta phrase...

Contribution le : 01/09 22:01:36
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Crazy-13
Re: Des retrouvailles père - fils
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87664
Karma: 10094
@alfosynchro en gros après trois mois d’hospitalisation, je suis sorti sans prévenir mes proches, et à ma vue je n'ai pas été accueilli ainsi, comme si je n'avais jamais failli y rester

Contribution le : 01/09 22:20:50
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alfosynchro
Re: Des retrouvailles père - fils
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
@Crazy-13
Tu aurais dû jouer "Let it be" sur ton enceinte bluetooth 😉

Contribution le : 02/09 03:14:51
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Chrys77
Re: Des retrouvailles père - fils
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5134
Karma: 3562

Contribution le : 02/09 10:23:04
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