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domi13180
Dommages collatéraux pendant une bagarre entre filles
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5600

https://www.reddit.com/comments/1vedohg

Contribution le : 03/08 23:08:40
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alfosynchro
Re: Dommages collatéraux pendant une bagarre entre filles
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs...

Contribution le : 04/08 09:01:31
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Wiliwilliam
Re: Dommages collatéraux pendant une bagarre entre filles
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41674
Karma: 21426
Le prix a payé pour ne pas être intervenu.

Contribution le : 04/08 09:53:58
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