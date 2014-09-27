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domi13180
2 demi tracteurs tentent de tirer un véhicule
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5600

https://www.reddit.com/comments/1vei1ro

Forcément, maintenant il va marcher moins bien.

Contribution le : 03/08 23:13:01

Edité par domi13180 sur 4/8/2026 17:57:12
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FMJ65
Re: 2 demi tracteurs tente de tirer un véhicule
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7649
Maintenant il va marcher beaucoup moins bien, forcément !

Contribution le : 03/08 23:47:39
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vivaberthaga
Re: 2 demi tracteurs tente de tirer un véhicule
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3918
Karma: 3903
2 demi tracteurs tentent


Contribution le : 04/08 01:02:30
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