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domi13180
De la magie, une divinité ou une vidéo de truc normal ?
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5600

https://www.reddit.com/comments/1veb7p9

Contribution le : 03/08 23:26:27
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blahmeuh
Re: De la magie, une divinité ou une vidéo de truc normal ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2254
Karma: 568
vertical, horizontal... rien ne va plus

bientôt les vidéos de travers.

Contribution le : 03/08 23:46:35
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FMJ65
Re: De la magie, une divinité ou une vidéo de truc normal ?
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7649
Dans le cinéma, tout n'est question que de point de vue !

Contribution le : 03/08 23:49:00
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alfosynchro
Re: De la magie, une divinité ou une vidéo de truc normal ?
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
Ça reflète bien ce que je pensais...

Contribution le : 04/08 08:58:21
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Kendaar
Re: De la magie, une divinité ou une vidéo de truc normal ?
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3326
Karma: 1897
poule d'eau non?

Contribution le : 04/08 16:37:27
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