|domi13180
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Lapin contre serpent
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8 #1
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Je masterise !
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https://www.reddit.com/comments/1vdk8bj
Un lapin s'attaque au serpent qui voulait avaler ses lapereaux.
Contribution le : 03/08 23:33:26
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|FMJ65
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1 #2
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Je poste trop
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Faut pas faire ch... une hase avec une portée !!!!!!
Contribution le : 03/08 23:50:43
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|vivaberthaga
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0 #3
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Je masterise !
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@FMJ65 T'es sûr? Je suis pas expert mais les oreilles et les pattes arrières ont l'air bien courtes.
En tout cas pour le petit c'est pas la grande foforme
Contribution le : 04/08 01:10:07
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
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@vivaberthaga
le seul truc dont je suis sûr, c'est que le serpent a pris une bonne branlée !!!!!
Contribution le : 04/08 11:45:24
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|domi13180
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0 #5
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Je masterise !
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@vivaberthaga Lapine ?
Contribution le : 04/08 17:54:16
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|Chrys77
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0 #6
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Je ne voudrais pas être pessimiste pour la lapine, tout dépend du type de serpent mais le venin peut mettre du temps à agir.
Contribution le : 04/08 18:59:34
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|vivaberthaga
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0 #7
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Je masterise !
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@domi13180 La réponse rapide est tentante mais je vais garder un minimum de dignité
Contribution le : 04/08 19:01:08
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|Koreus
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0 #8
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Membre Premium
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La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/lapine-vs-serpent.html
Contribution le : 06/08 11:08:01
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