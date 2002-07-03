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domi13180
Lapin contre serpent
 8  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5600

https://www.reddit.com/comments/1vdk8bj

Un lapin s'attaque au serpent qui voulait avaler ses lapereaux.

Contribution le : 03/08 23:33:26
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FMJ65
Re: Lapin contre serpent
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7649
Faut pas faire ch... une hase avec une portée !!!!!!

Contribution le : 03/08 23:50:43
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vivaberthaga
Re: Lapin contre serpent
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3918
Karma: 3903
@FMJ65 T'es sûr? Je suis pas expert mais les oreilles et les pattes arrières ont l'air bien courtes.
En tout cas pour le petit c'est pas la grande foforme

Contribution le : 04/08 01:10:07
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FMJ65
Re: Lapin contre serpent
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7649
@vivaberthaga
le seul truc dont je suis sûr, c'est que le serpent a pris une bonne branlée !!!!!

Contribution le : 04/08 11:45:24
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domi13180
Re: Lapin contre serpent
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2039
Karma: 5600
@vivaberthaga Lapine ?

Contribution le : 04/08 17:54:16
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Chrys77
Re: Lapin contre serpent
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5134
Karma: 3563
Je ne voudrais pas être pessimiste pour la lapine, tout dépend du type de serpent mais le venin peut mettre du temps à agir.

Contribution le : 04/08 18:59:34
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vivaberthaga
Re: Lapin contre serpent
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3918
Karma: 3903
@domi13180 La réponse rapide est tentante mais je vais garder un minimum de dignité 😉

Contribution le : 04/08 19:01:08
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Koreus
Re: Lapin contre serpent
 0  #8
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77858
Karma: 39516
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/lapine-vs-serpent.html

Contribution le : 06/08 11:08:01
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