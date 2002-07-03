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domi13180 Lapin contre serpent 8 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2039 Karma: 5600

https://www.reddit.com/comments/1vdk8bj



Un lapin s'attaque au serpent qui voulait avaler ses lapereaux. Un lapin s'attaque au serpent qui voulait avaler ses lapereaux.

Contribution le : 03/08 23:33:26

FMJ65 Re: Lapin contre serpent 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 18007 Karma: 7649 Faut pas faire ch... une hase avec une portée !!!!!!

Contribution le : 03/08 23:50:43

vivaberthaga Re: Lapin contre serpent 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3918 Karma: 3903 @FMJ65 T'es sûr? Je suis pas expert mais les oreilles et les pattes arrières ont l'air bien courtes.

En tout cas pour le petit c'est pas la grande foforme

Contribution le : 04/08 01:10:07

FMJ65 Re: Lapin contre serpent 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 18007 Karma: 7649 @vivaberthaga

le seul truc dont je suis sûr, c'est que le serpent a pris une bonne branlée !!!!!

Contribution le : 04/08 11:45:24

domi13180 Re: Lapin contre serpent 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2039 Karma: 5600 @vivaberthaga Lapine ?

Contribution le : 04/08 17:54:16

Chrys77 Re: Lapin contre serpent 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5134 Karma: 3563 Je ne voudrais pas être pessimiste pour la lapine, tout dépend du type de serpent mais le venin peut mettre du temps à agir.

Contribution le : 04/08 18:59:34

vivaberthaga Re: Lapin contre serpent 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3918 Karma: 3903 domi13180 La réponse rapide est tentante mais je vais garder un minimum de dignité La réponse rapide est tentante mais je vais garder un minimum de dignité

Contribution le : 04/08 19:01:08

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