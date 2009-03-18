Un mannequin lingerie, une Ferrari rouge : la recette pour créer des bouchons



Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11260 Karma: 4817

Le titre de la vidéo du flux insta :



" De quel couleur est la Porsche ? "



Ce n' est pas pour signaler une erreur mais plutôt que j'ai compris l'idée derrière ... C'est une Fiat.

Contribution le : 04/08 11:11:52