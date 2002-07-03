|Bricci
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Deux hélicoptères se percutent
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 04/08 10:24:19
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|Interfector
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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C'est l'accident en grece ?
Contribution le : 04/08 10:38:37
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|Loom-
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Oui c'est cet accident.
Contribution le : 04/08 11:13:30
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent
Contribution le : 04/08 11:16:02
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|Crazy-13
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0 #5
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ils étaient combien d'hélicoptère surplace? on en voit un troisième au loin à la fin de la vidéo.
Contribution le : 04/08 11:39:28
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|FMJ65
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Merd.....
Contribution le : 04/08 11:48:57
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|Interfector
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1 #7
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
Ok merci, j'avais vu l'info initiale de l'accident mais sans donnée supplementaire : ils partaient en expedition pour les chercher dans la pampa, et il n'y avait pas d'element permettant de comprendre pourquoi ils pensaient pouvoir trouver des gens vivant tout en parlant de "collision entre 2 helico". J'avais imaginé un truc plus explosif vu les conditions, mais en voyant les images on comprend les espoirs.
Et meme si au final un seul helico s'est craché, les 2 personnes a bord sont mortes a l'hopital.
https://www.tf1info.fr/international/incendies-en-grece-deux-helicopteres-qui-luttaient-contre-les-flammes-entrent-en-collision-2456428.html
Contribution le : 04/08 21:23:15
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