Deux hélicoptères se percutent



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2302 Karma: 2394



@Loom- a écrit:

Oui c'est cet accident.



Ok merci, j'avais vu l'info initiale de l'accident mais sans donnée supplementaire : ils partaient en expedition pour les chercher dans la pampa, et il n'y avait pas d'element permettant de comprendre pourquoi ils pensaient pouvoir trouver des gens vivant tout en parlant de "collision entre 2 helico". J'avais imaginé un truc plus explosif vu les conditions, mais en voyant les images on comprend les espoirs.

Et meme si au final un seul helico s'est craché, les 2 personnes a bord sont mortes a l'hopital.

https://www.tf1info.fr/international/incendies-en-grece-deux-helicopteres-qui-luttaient-contre-les-flammes-entrent-en-collision-2456428.html Citation :Ok merci, j'avais vu l'info initiale de l'accident mais sans donnée supplementaire : ils partaient en expedition pour les chercher dans la pampa, et il n'y avait pas d'element permettant de comprendre pourquoi ils pensaient pouvoir trouver des gens vivant tout en parlant de "collision entre 2 helico". J'avais imaginé un truc plus explosif vu les conditions, mais en voyant les images on comprend les espoirs.Et meme si au final un seul helico s'est craché, les 2 personnes a bord sont mortes a l'hopital.

Contribution le : 04/08 21:23:15