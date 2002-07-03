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Bricci
Deux hélicoptères se percutent
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3337
Karma: 11609

https://instagram.com/p/DbmDNXbp2du

Contribution le : 04/08 10:24:19
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Interfector
Re: Deux hélicoptères se percutent
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2302
Karma: 2394
C'est l'accident en grece ?

Contribution le : 04/08 10:38:37
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Loom-
Re: Deux hélicoptères se percutent
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11260
Karma: 4819
Oui c'est cet accident.

Contribution le : 04/08 11:13:30
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Krobot
🤖 Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Deux hélicoptères bombardiers d’eau se percutent

Contribution le : 04/08 11:16:02
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Crazy-13
Re: Deux hélicoptères se percutent
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87672
Karma: 10096
ils étaient combien d'hélicoptère surplace? on en voit un troisième au loin à la fin de la vidéo.

Contribution le : 04/08 11:39:28
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FMJ65
Re: Deux hélicoptères se percutent
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7650
Merd.....

Contribution le : 04/08 11:48:57
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Interfector
Re: Deux hélicoptères se percutent
 1  #7
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2302
Karma: 2394
Citation :

@Loom- a écrit:
Oui c'est cet accident.


Ok merci, j'avais vu l'info initiale de l'accident mais sans donnée supplementaire : ils partaient en expedition pour les chercher dans la pampa, et il n'y avait pas d'element permettant de comprendre pourquoi ils pensaient pouvoir trouver des gens vivant tout en parlant de "collision entre 2 helico". J'avais imaginé un truc plus explosif vu les conditions, mais en voyant les images on comprend les espoirs.
Et meme si au final un seul helico s'est craché, les 2 personnes a bord sont mortes a l'hopital.
https://www.tf1info.fr/international/incendies-en-grece-deux-helicopteres-qui-luttaient-contre-les-flammes-entrent-en-collision-2456428.html

Contribution le : 04/08 21:23:15
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