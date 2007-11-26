Nouveaux billets Euro



Membre Premium Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 20225 Karma: 13111

C'est difficile pour moi de répondre (notamment à tes questions @alfosynchro ).



En Suisse, on a pas les mêmes restrictions qu'en France quant au paiement en cash, je peux tout à fait payer une grosse somme en cash sans être regardée de travers, et il n'y a pas de contrainte.



Maintenant, petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps chez moi, il y a eu un gros problème (informatique ?) avec la centralisation des paiements et plus aucune caisse / terminal de paiement ne fonctionnait. Sauf le cash !

Je dis peut-être des bêtises, mais si je me souviens bien ça avait duré 4 heures la blague, j'ai toujours des la monnaie sur moi pour ce genre de cas.



Et cela me permet aussi de mieux contrôler mes dépenses. Avec une carte, ou une application, tu peux dépenser sans vraiment te rendre compte de la totalité du montant, tandis qu'avec du cash, tu sais combien tu as retiré et combien il te reste.

Contribution le : 04/08 17:04:16