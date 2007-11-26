|Baba-Yaga
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Nouveaux billets Euro
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1 #1
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Membre Premium
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Les billets EURO vont changer et vous pouvez participer au vote pour soutenir un graphisme.
Je trouve le graphisme F très fouilli.
ici
Contribution le : 04/08 11:19:18
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
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M'en fous, ça fait de nombreuses années que je n'utilise plus l'argent liquide.
Contribution le : 04/08 13:17:42
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
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@MYRRZINN
Ça m'intéresserait de savoir si, malgré tout, tu trouves des inconvénients à la monnaie numérique.
Contribution le : 04/08 13:47:16
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
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@Baba-Yaga
Je n'ai pas pris le temps de fouiller plus loin dans le site de la BCE (celui dont tu a donné le lien), mais je peux te demander ton avis :
Sais-tu pourquoi il serait important de changer de billets ? Ça a forcément un coût, est-ce justifié de s'en occuper maintenant ?
J'imagine que s'ils envisagent de le faire, c'est que la monnaie matérielle a encore quelques années à vivre devant elle.
Ma soeur râle parce que si elle est supprimée, alors il ne sera plus possible de travailler au black, faire des dons non fiscalisés, vendre des choses sans être taxé... bref, ce sera plus difficile de frauder ^^.
Contribution le : 04/08 14:04:27
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|Wiliwilliam
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0 #5
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Membre Premium
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Citation :
Lutter contre les faussaires.
Même raison pour laquelle le format des cartes d'identités et passeports évoluent régulièrement.
Contribution le : 04/08 14:20:58
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|alfosynchro
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0 #6
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Je poste trop
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@Wiliwilliam
Merci, j'avais pas pensé à ça..
Contribution le : 04/08 14:43:54
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|vivaberthaga
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1 #7
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@alfosynchro Sans vouloir donner raison à ta soeur et son mode de pensée, mais dans une période où beaucoup de petites entreprises déposent le bilan, penser à restreindre encore plus le black c'est vouloir achever celles qui tentent de résister. Aujourd'hui déjà la possibilité de soustraire des revenus à la surveillance administrative est minime. Les sommes qui passent à travers sont anecdotiques pour le fisc (au regard des montages financiers de ... Total pour n'en citer qu'un) et bien souvent salutaires pour les PME et les travailleurs pauvres.
De plus il faut être totalement aveuglé d'idéalisme et pétri de suprémacisme social pour croire qu'une chose qui est apparue avant que sapiens ne se sédentarise puisse être éradiquée par décret. Ca ne fera que remettre en place le troc et le marché noir.
Contribution le : 04/08 14:53:22
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|Nyark_Nyark
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1 #8
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
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Citation :
Elle l'est d'autant plus avec la facturation électronique qui débarque et est obligatoire pour tout le monde à partir du 1er septembre.
Contribution le : 04/08 15:55:48
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|MYRRZINN
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1 #9
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Citation :
L'argument principal des anti-portefeuille numérique c'est la traçabilité des transactions par les banques et le fisc. Perso, ne faisant rien d'illégal et n'ayant rien à cacher fiscalement, je ne vois plus l'intérêt d'avoir de l'argent liquide sur moi (d'autant plus que la monnaie n'est aussi pas très hygiénique et peut transmettre des maladies par des germes). Bon, suis pas complotiste mais, combien d'entre-nous se lavent les mains après avoir touché des billets ou et des pièces ? La prophylaxie on n'y pense pas toujours.
J'ai aussi supprimé les chèques en privilégiant les R.I.B. directement à partir du site de ma banque.
Donc pour moi, pour l'instant, pas d'inconvéniants. Même si les tentatives de piratages de compte par e-mails sont quasi hebdomadaires, il faut savoir s'en prémunir intelligemment.
Contribution le : 04/08 16:39:35
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|alfosynchro
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0 #10
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Citation :
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît ? Le reste ça va.
Contribution le : 04/08 17:00:34
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|Baba-Yaga
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1 #11
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Membre Premium
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C'est difficile pour moi de répondre (notamment à tes questions @alfosynchro ).
En Suisse, on a pas les mêmes restrictions qu'en France quant au paiement en cash, je peux tout à fait payer une grosse somme en cash sans être regardée de travers, et il n'y a pas de contrainte.
Maintenant, petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps chez moi, il y a eu un gros problème (informatique ?) avec la centralisation des paiements et plus aucune caisse / terminal de paiement ne fonctionnait. Sauf le cash !
Je dis peut-être des bêtises, mais si je me souviens bien ça avait duré 4 heures la blague, j'ai toujours des la monnaie sur moi pour ce genre de cas.
Et cela me permet aussi de mieux contrôler mes dépenses. Avec une carte, ou une application, tu peux dépenser sans vraiment te rendre compte de la totalité du montant, tandis qu'avec du cash, tu sais combien tu as retiré et combien il te reste.
Contribution le : 04/08 17:04:16
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|vivaberthaga
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0 #12
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Je masterise !
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@alfosynchro c'est dans les tuyaux de la commission européenne depuis un moment déjà
@Baba-Yaga Effectivement je me souviens lors de mon passage chez vous, rentrer chez moi avec mon salaire en cash!
Contribution le : 04/08 17:16:34
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|Pamplemousse
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0 #13
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Je suis accro
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@Baba-Yaga
Merci super intéressant.
Globalement je suis pas super fan des billets, les extrêmes réalistes et abstraits sont pas top
B et H je trouve ça encore correct.
Contribution le : 04/08 19:11:17
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|Lantiponner
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2 #14
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Le H me plaît le plus, et de loin. J'aime bien l'idée de mettre la nature en avant plutôt que l'ego des humains. Je trouve juste dommage qu'il y ait des bâtiments au verso, j'aurais préféré autre chose.
Contribution le : 04/08 20:50:51
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|Wiliwilliam
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2 #15
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Contribution le : 12/08 09:27:48
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|alfosynchro
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0 #16
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@Wiliwilliam
Le 50 n'a pas fini de sécher ?
Contribution le : 12/08 09:33:20
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|Wiliwilliam
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0 #17
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Je n'ai pas retrouvé le billet de 50 sur le profil de la graphiste qui les a réalisés
Contribution le : 12/08 10:16:06
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|Baba-Yaga
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0 #18
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Il manque le 200 aussi.
Contribution le : 12/08 14:37:48
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|Sebmagic
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0 #19
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J'aime glander ici
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En tant qu'ancien numismate ça m'intéresse forcément. Je n'ai pas le temps de lire les infos mais j'ai regardé les visuels vite fait : j'adore l'idée des billets en mode vertical. C'est nouveau, moderne.
Mais pourquoi cette thématique des oiseaux ?
Contribution le : 12/08 17:42:52
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|Wiliwilliam
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1 #20
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@Sebmagic Les oiseaux sont communs à plusieurs pays de l'union européenne, ça "brise" les frontières.
Contribution le : 12/08 17:51:04
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