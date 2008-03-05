Des bébés presque prêts à marcher



Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1197 Karma: 806



@Lantiponner a écrit:

@Chrys77

Perso j'ai adoré le passage à la marche. Il faut bien sûr les surveiller un peu plus, mais ça apporte tellement d'interactions supplémentaires ! Et ils progressent tellement vite dans la compréhension de leur environnement dès qu'ils marchent, ils vont tout découvrir, j'adore !







@Cyril-Fiesta

Faut pas leur interdire de bouger ou de parler, faut leur apprendre à bouger et/ou parler au bon moment et au bon endroit.^^ Un enfant qui vient crier dans les oreilles des adultes quand ils discutent, je ne lui dis pas "tais-toi", je lui dis "va crier ailleurs". Et souvent, quand on arrive à les convaincre d'aller ailleurs, ils ne le prennent pas mal et continuent leurs joyeux hurlements. :3 (J'adore les enfants, j'adore leurs cris de joie, et par dessus tout j'adore entendre leurs rires qui lézardent les murs et qui savent guérir les blessures.)



je disais pas que ce qu'il faut faire (je bosse auprès d'enfants, 10 ans directeur de colo/classe decouverte, 6 ans en crèche), juste ce qu'on entendu souvent, et que c'est marrant (enfin marrant ... Si l'éducation pouvait être plus bienveillante et cohérente pour tout les enfants ce serait mieux mais bon ...) cette contradiction entre quand on veut les voir grandir et quand ils sont grands Citation :je disais pas que ce qu'il faut faire (je bosse auprès d'enfants, 10 ans directeur de colo/classe decouverte, 6 ans en crèche), juste ce qu'on entendu souvent, et que c'est marrant (enfin marrant ... Si l'éducation pouvait être plus bienveillante et cohérente pour tout les enfants ce serait mieux mais bon ...) cette contradiction entre quand on veut les voir grandir et quand ils sont grands

Contribution le : 05/08 01:58:25