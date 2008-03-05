|Kilroy1
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Des bébés presque prêts à marcher
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 04/08 11:36:51
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Chacun ma technique !
Contribution le : 04/08 12:33:01
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|Chrys77
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0 #3
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Profitez en les parents, quand ça marche c'est l'enfer !
Contribution le : 04/08 18:52:12
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|Cyril-Fiesta
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Les enfants et la contradiction parentale :
On est pressé qu'ils marchent ... Pour finalement leur dire de rester assis et d’arrêter de bouger partout !
On est pressé qu'ils parlent ... pour finalement leur dire de se taire !
A la crèche, j'ai vu beaucoup de fois le même genre de déplacement que sur la vidéo, mais plus souvent sur les fesses pour avancer xD
Contribution le : 04/08 20:42:26
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|Interfector
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2 #5
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
Tu veux dire que tu les pratiques toutes ^^ ?
Contribution le : 04/08 22:50:12
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|Lantiponner
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0 #6
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Membre Premium
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@Chrys77
Perso j'ai adoré le passage à la marche. Il faut bien sûr les surveiller un peu plus, mais ça apporte tellement d'interactions supplémentaires ! Et ils progressent tellement vite dans la compréhension de leur environnement dès qu'ils marchent, ils vont tout découvrir, j'adore !
@Cyril-Fiesta
Faut pas leur interdire de bouger ou de parler, faut leur apprendre à bouger et/ou parler au bon moment et au bon endroit.^^ Un enfant qui vient crier dans les oreilles des adultes quand ils discutent, je ne lui dis pas "tais-toi", je lui dis "va crier ailleurs". Et souvent, quand on arrive à les convaincre d'aller ailleurs, ils ne le prennent pas mal et continuent leurs joyeux hurlements. :3 (J'adore les enfants, j'adore leurs cris de joie, et par dessus tout j'adore entendre leurs rires qui lézardent les murs et qui savent guérir les blessures.)
Contribution le : 04/08 23:00:42
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|Cyril-Fiesta
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Citation :
je disais pas que ce qu'il faut faire (je bosse auprès d'enfants, 10 ans directeur de colo/classe decouverte, 6 ans en crèche), juste ce qu'on entendu souvent, et que c'est marrant (enfin marrant ... Si l'éducation pouvait être plus bienveillante et cohérente pour tout les enfants ce serait mieux mais bon ...) cette contradiction entre quand on veut les voir grandir et quand ils sont grands
Contribution le : 05/08 01:58:25
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0 #8
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Membre Premium
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@Cyril-Fiesta
Ok, je n'avais pas le contexte.^^
Bravo pour le boulot en crèche, c'est un métier que je ne pourrais jamais faire. Trop dur pour moi.
Contribution le : 05/08 02:04:28
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|Cyril-Fiesta
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0 #9
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Merci
Le plus dur, c'est pas les enfants pour moi (bon les épidémies de gastro ou autre, c'est pas des périodes agréables quand tu changes 20 couches xD)
c'est d'être le seul homme dans une équipe de femme, avec les ragots, les rumeurs, les clans, les préjugés contre les hommes en crèche, etc. ... En 6 ans, j'ai rarement eu de réflexion ou de préjugé de la part des parts ou des enfants, les collègues par contre ...
Contribution le : 05/08 02:07:37
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