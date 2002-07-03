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Koreus Husky têtu 4 #1

Membre Premium Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 77858 Karma: 39516 Husky têtu qui ne veut plus avancer





Stubborn Siberian Husky Rolls on Back and Refuses to Walk in Forest

Contribution le : 04/08 11:40:52

FMJ65 Re: Husky têtu 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 18007 Karma: 7649 La balade risque d'être longue .....

Contribution le : 04/08 11:49:24

Loom- Re: Husky têtu 0 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11260 Karma: 4819 Ça lui gratte le dos pendant que l'autre le lèche là où il faut.

Contribution le : 04/08 11:55:09