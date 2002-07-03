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Koreus
Husky têtu
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77858
Karma: 39516
Husky têtu qui ne veut plus avancer


Stubborn Siberian Husky Rolls on Back and Refuses to Walk in Forest

Contribution le : 04/08 11:40:52
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FMJ65
Re: Husky têtu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 18007
Karma: 7649
La balade risque d'être longue .....

Contribution le : 04/08 11:49:24
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Loom-
Re: Husky têtu
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11260
Karma: 4819
Ça lui gratte le dos pendant que l'autre le lèche là où il faut.

Contribution le : 04/08 11:55:09
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