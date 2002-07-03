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Koreus
Musculation : 2025 vs 2026
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77850
Karma: 39481
L'entrainement ça paie ! 🙂


https://www.reddit.com/comments/1riwd9j

Contribution le : 04/08 11:42:21
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Loom-
Re: Musculation : 2025 vs 2026
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11260
Karma: 4817
Je m'en doutais fortement.

Dans les 2 cas , ils " mangent ", mais un plus que l'autre.

Contribution le : 04/08 11:57:25
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Gog077
Re: Musculation : 2025 vs 2026
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
Après tablettes ou pas, ce que fait le gars au début, c'est pas tout le monde qui en est capable !

Contribution le : 04/08 12:19:01
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Fabiolo
Re: Musculation : 2025 vs 2026
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
Oué tout à fait, il y peut y avoir un peu de gras par dessus les tablettes, ça veut pas dire qu'elles n'y sont pas.

Contribution le : 04/08 17:30:40
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Krobot
🤖 Après un an de callisthénie : 2025 vs 2026
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Loom- @blahmeuh @FanfanLaTulipe @Monavar @Chrys77 @vivaberthaga pour le vote.
La vidéo est en article : Après un an de callisthénie : 2025 vs 2026

Contribution le : 06/08 12:03:54
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Meph974
Re: Musculation : 2025 vs 2026
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
Gros respect au mec avec du gras de faire ca, car ceux qui sont sec ont moins de poid a porté pour le faire.

Contribution le : 07/08 14:12:49
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