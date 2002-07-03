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Koreus Musculation : 2025 vs 2026 7 #1

Membre Premium Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 77850 Karma: 39481





https://www.reddit.com/comments/1riwd9j L'entrainement ça paie !

Contribution le : 04/08 11:42:21

Loom- Re: Musculation : 2025 vs 2026 0 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11260 Karma: 4817 Je m'en doutais fortement.



Dans les 2 cas , ils " mangent ", mais un plus que l'autre.

Contribution le : 04/08 11:57:25

Gog077 Re: Musculation : 2025 vs 2026 2 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2799 Karma: 1567 Après tablettes ou pas, ce que fait le gars au début, c'est pas tout le monde qui en est capable !

Contribution le : 04/08 12:19:01

Fabiolo Re: Musculation : 2025 vs 2026 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2208 Karma: 1267 Oué tout à fait, il y peut y avoir un peu de gras par dessus les tablettes, ça veut pas dire qu'elles n'y sont pas.

Contribution le : 04/08 17:30:40

Meph974 Re: Musculation : 2025 vs 2026 0 #6

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 Gros respect au mec avec du gras de faire ca, car ceux qui sont sec ont moins de poid a porté pour le faire.

Contribution le : 07/08 14:12:49