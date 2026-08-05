Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 Destination finale en chine 9 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1477 Karma: 1647 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 04/08 13:00:50

alfosynchro Re: Destination finale en chine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21295 Karma: 8858 Pas glop !

Je n'arrive pas à imaginer la tête de la conductrice quand c'est arrivé...

Contribution le : 04/08 14:08:50

Edité par alfosynchro sur 5/8/2026 12:47:16

