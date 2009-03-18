Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt



Je viens d'arriver Inscrit: 25/11/2009 03:39 Post(s): 74 Karma: 92



Malte : l'explosion d'une usine de feux d'artifice



L’explosion a eu lieu le lundi 1er juin 2026, dans une usine de feux d’artifice à Naxxar, à Malte.



De la fumée a d’abord été aperçue tôt le matin, suivie de plusieurs détonations dont une particulièrement violente, puis d’autres explosions pendant plusieurs heures.

La déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde , et l’onde de choc a été ressentie jusqu’au centre et au nord du pays.

Aucun salarié n’était encore arrivé au moment de l’explosion, ce qui a évité un bilan plus lourd.

Trois personnes ont été légèrement blessées : deux agriculteurs travaillant à proximité et un livreur

Des dégâts matériels importants dans le voisinage (vitres brisées), et plusieurs animaux d’élevage, dont quatre vaches, sont morts .

Les causes restent inconnues et une enquête a été ouverte par les autorités maltaises.

Contribution le : 04/08 15:19:16