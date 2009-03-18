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tridarius
Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt
 2  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 25/11/2009 03:39
Post(s): 74
Karma: 92

Malte : l'explosion d'une usine de feux d'artifice

L’explosion a eu lieu le lundi 1er juin 2026, dans une usine de feux d’artifice à Naxxar, à Malte.

De la fumée a d’abord été aperçue tôt le matin, suivie de plusieurs détonations dont une particulièrement violente, puis d’autres explosions pendant plusieurs heures.
La déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde , et l’onde de choc a été ressentie jusqu’au centre et au nord du pays.
Aucun salarié n’était encore arrivé au moment de l’explosion, ce qui a évité un bilan plus lourd.
Trois personnes ont été légèrement blessées : deux agriculteurs travaillant à proximité et un livreur
Des dégâts matériels importants dans le voisinage (vitres brisées), et plusieurs animaux d’élevage, dont quatre vaches, sont morts .
Les causes restent inconnues et une enquête a été ouverte par les autorités maltaises.

Contribution le : 04/08 15:19:16
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MYRRZINN
Re: Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3825
Karma: 6032
Usine estampillée "La belle rouge"

Contribution le : 04/08 16:52:13
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Fabiolo
Re: Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
C'est plus impressionnant que Wildberries quant ça crame ça.

Contribution le : 04/08 17:25:45
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Chrys77
Re: Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5132
Karma: 3560
Encore un mec qui s'est taser 🙂 (faut suivre un peu)

Contribution le : 04/08 19:15:53
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