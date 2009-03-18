|tridarius
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Explosion d’une usine de feu d’artifice à Malt
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2 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 25/11/2009 03:39
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Malte : l'explosion d'une usine de feux d'artifice
L’explosion a eu lieu le lundi 1er juin 2026, dans une usine de feux d’artifice à Naxxar, à Malte.
De la fumée a d’abord été aperçue tôt le matin, suivie de plusieurs détonations dont une particulièrement violente, puis d’autres explosions pendant plusieurs heures.
La déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde , et l’onde de choc a été ressentie jusqu’au centre et au nord du pays.
Aucun salarié n’était encore arrivé au moment de l’explosion, ce qui a évité un bilan plus lourd.
Trois personnes ont été légèrement blessées : deux agriculteurs travaillant à proximité et un livreur
Des dégâts matériels importants dans le voisinage (vitres brisées), et plusieurs animaux d’élevage, dont quatre vaches, sont morts .
Les causes restent inconnues et une enquête a été ouverte par les autorités maltaises.
Contribution le : 04/08 15:19:16
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Usine estampillée "La belle rouge"
Contribution le : 04/08 16:52:13
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|Fabiolo
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0 #3
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Je masterise !
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C'est plus impressionnant que Wildberries quant ça crame ça.
Contribution le : 04/08 17:25:45
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Encore un mec qui s'est taser (faut suivre un peu)
Contribution le : 04/08 19:15:53
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