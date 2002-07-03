|Koreus
|
Le chien a été accepté par le troupeau
|
3 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77865
Karma: 39546
|
Contribution le : 04/08 18:13:03
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3826
Karma: 6038
|
Il aura le droit à un bon steak et un no-nos en rentrant à la maison.
Contribution le : 04/08 19:05:53
|Signaler
|Chrys77
|
0 #3
|
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5153
Karma: 3572
|
C'est un chien salé !
Contribution le : 04/08 19:11:01
|Signaler