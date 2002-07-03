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Koreus Le chien a été accepté par le troupeau 3 #1

Membre Premium Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 77865 Karma: 39546

https://www.reddit.com/comments/1rjr3a0

Contribution le : 04/08 18:13:03

MYRRZINN Re: Le chien a été accepté par le troupeau 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3826 Karma: 6038 Il aura le droit à un bon steak et un no-nos en rentrant à la maison.

Contribution le : 04/08 19:05:53