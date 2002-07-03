Les façons les plus rapides de monter dans un avion



Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1197 Karma: 806





on peut le voir car la chiffre à droite du ":" ne dépasse pas 59

Ca aurait été des centièmes, ça compterait jusqu'à 99



Après faut prendre en compte ceux qui sont pas foutu de pas se gourer de siège ou de comprendre où est leur siège aussi xD C'est des minutes, pas des secondes, mais mis en accéléreron peut le voir car la chiffre à droite du ":" ne dépasse pas 59Ca aurait été des centièmes, ça compterait jusqu'à 99Après faut prendre en compte ceux qui sont pas foutu de pas se gourer de siège ou de comprendre où est leur siège aussi xD

Contribution le : 04/08 20:23:41