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domi13180
Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1vf9bmb

La méthode la plus rapide oblige à séparer à l'entrée de l'avion les gens qui vont voyager cote à cote.

Contribution le : 04/08 18:19:43
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Koreus
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 4  #2
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77865
Karma: 39546
Pas l'impression que ça prenne en compte les passagers qui rangent leurs baggages et qui bloquent le passage

Contribution le : 04/08 18:37:54
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vivaberthaga
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3920
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31 secondes pour le plus long!!! Quelqu'un a un lien pour prendre un billet? A priori ces gens vont vivre en Théorie, je veux y aller!

Contribution le : 04/08 19:36:12
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domi13180
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 5610
C'est la théorie. Les gens sont sensés être parfaits et ne pas encombrer l'allée. Mais comme les gens ne sont ni sensés ni parfaits ...

Contribution le : 04/08 19:40:01
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Cyril-Fiesta
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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C'est des minutes, pas des secondes, mais mis en accélérer

on peut le voir car la chiffre à droite du ":" ne dépasse pas 59
Ca aurait été des centièmes, ça compterait jusqu'à 99 😉

Après faut prendre en compte ceux qui sont pas foutu de pas se gourer de siège ou de comprendre où est leur siège aussi xD

Contribution le : 04/08 20:23:41
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Lantiponner
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Ça ne prend pas non plus en compte les passagers adultes qui sont avec un enfant trop jeune pour le laisser de côté le temps qu'il soit envoyé à son siège.^^

Contribution le : 04/08 20:31:55
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mawt1
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #7
J'aime glander ici
Inscrit: 17/02/2008 20:35
Post(s): 7151
Karma: 3473
J'Y comprends rien pour les 2 a droite comment tu range les gens dans la file dans le bon ordre, y a un truc qui dit ton nom et "tu peux y aller"?

Contribution le : 04/08 21:04:50
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Lantiponner
Re: Les façons les plus rapides de monter dans un avion
 0  #8
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 714
@mawt1
Ben non, tu fais ça grâce aux billets et au personnel. Tu tries les billets dès le passage du premier portique, comme ça ils arrivent dans l'ordre voulu à l'avion et ils s'installent.

Contribution le : 04/08 21:11:15
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