Les façons les plus rapides de monter dans un avion
|domi13180
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Les façons les plus rapides de monter dans un avion
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0 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1vf9bmb
La méthode la plus rapide oblige à séparer à l'entrée de l'avion les gens qui vont voyager cote à cote.
Contribution le : 04/08 18:19:43
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|Koreus
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4 #2
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Pas l'impression que ça prenne en compte les passagers qui rangent leurs baggages et qui bloquent le passage
Contribution le : 04/08 18:37:54
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|vivaberthaga
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2 #3
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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31 secondes pour le plus long!!! Quelqu'un a un lien pour prendre un billet? A priori ces gens vont vivre en Théorie, je veux y aller!
Contribution le : 04/08 19:36:12
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|domi13180
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0 #4
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Je masterise !
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C'est la théorie. Les gens sont sensés être parfaits et ne pas encombrer l'allée. Mais comme les gens ne sont ni sensés ni parfaits ...
Contribution le : 04/08 19:40:01
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|Cyril-Fiesta
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0 #5
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Je suis accro
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C'est des minutes, pas des secondes, mais mis en accélérer
on peut le voir car la chiffre à droite du ":" ne dépasse pas 59
Ca aurait été des centièmes, ça compterait jusqu'à 99
Après faut prendre en compte ceux qui sont pas foutu de pas se gourer de siège ou de comprendre où est leur siège aussi xD
Contribution le : 04/08 20:23:41
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|Lantiponner
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0 #6
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Ça ne prend pas non plus en compte les passagers adultes qui sont avec un enfant trop jeune pour le laisser de côté le temps qu'il soit envoyé à son siège.^^
Contribution le : 04/08 20:31:55
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|mawt1
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0 #7
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J'aime glander ici
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J'Y comprends rien pour les 2 a droite comment tu range les gens dans la file dans le bon ordre, y a un truc qui dit ton nom et "tu peux y aller"?
Contribution le : 04/08 21:04:50
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0 #8
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@mawt1
Ben non, tu fais ça grâce aux billets et au personnel. Tu tries les billets dès le passage du premier portique, comme ça ils arrivent dans l'ordre voulu à l'avion et ils s'installent.
Contribution le : 04/08 21:11:15
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