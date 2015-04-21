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domi13180
Taser à une pompe à essence
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2044
Karma: 5610

https://www.reddit.com/comments/1veura7

Contribution le : 04/08 18:41:00
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blahmeuh
Re: Taser à une pompe à essence
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2258
Karma: 569
avec autant d'électricité, c'est dommage de pas avoir la lumière à tous les étages..

Contribution le : 04/08 19:27:18
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vivaberthaga
Re: Taser à une pompe à essence
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3920
Karma: 3903
"C'est la société qui est bien foutue, elle fout des uniformes aux cons pour qu'on les reconnaisse."
Bernie Noël

Contribution le : 04/08 19:45:05
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