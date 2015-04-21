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domi13180 Taser à une pompe à essence 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2044 Karma: 5610

https://www.reddit.com/comments/1veura7

Contribution le : 04/08 18:41:00

blahmeuh Re: Taser à une pompe à essence 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2258 Karma: 569 avec autant d'électricité, c'est dommage de pas avoir la lumière à tous les étages..

Contribution le : 04/08 19:27:18

vivaberthaga Re: Taser à une pompe à essence 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3920 Karma: 3903 "C'est la société qui est bien foutue, elle fout des uniformes aux cons pour qu'on les reconnaisse."

Bernie Noël

Contribution le : 04/08 19:45:05