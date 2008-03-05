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domi13180
Manège pour couillus en Inde
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1vf1vm8

Ce sont les utilisateurs qui font le contrôle de la structure ?

Contribution le : 04/08 19:29:54
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alfosynchro
Re: Manège pour couillus en Inde
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8858
Un peu flippant, non ?
Pas le circuit en lui-même, mais la structure qui bouge...

Contribution le : 04/08 22:08:29
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Lantiponner
Re: Manège pour couillus en Inde
 0  #3
Membre Premium
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Ce n'est pas nécessairement flippant, non.

Si l'ensemble du manège est fait dans des matériaux de bonne qualité et qu'il est vérifié régulièrement, ce n'est pas plus dangereux que faire un parcours difficile d'accrobranche ou de via ferrata.

Contribution le : 04/08 22:49:52
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domi13180
Re: Manège pour couillus en Inde
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 5609
Citation :

@Lantiponner a écrit:
Si l'ensemble du manège est fait dans des matériaux de bonne qualité et qu'il est vérifié régulièrement

C'est pas en Europe, c'est en Inde.

Contribution le : 04/08 22:54:28
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Lantiponner
Re: Manège pour couillus en Inde
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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@domi13180
J'avais bien compris les différents sous-entendus dans ce fil, mais perso, j'essaie de m'écarter de mes propres biais. Ma première idée, quand j'ai vu cette attraction, c'est de me dire qu'elle était vachement bien faite et pas super dangereuse vu la vitesse assez faible de la descente.^^ Après, je ne peux m'empêcher de me demander aussi si les règles de sécu sont rigoureuses, mais d'une part je fais ça même pour des installations en France (saut à l'élastique, saut pendulaire, longue tyrolienne, pont suspendu en via ferrata, etc), et ensuite je réagis d'abord avec mon émerveillement. 😊

Contribution le : 04/08 23:36:52
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Cyril-Fiesta
Re: Manège pour couillus en Inde
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Karma: 806

Contribution le : 05/08 02:02:27
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domi13180
Re: Manège pour couillus en Inde
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2042
Karma: 5609
@Lantiponner Moi c'est l'inverse. D'abord je regarde le coté sécurité pour trouver une excuse pour ne pas y monter.

Contribution le : 07/08 00:15:06
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