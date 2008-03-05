Manège pour couillus en Inde

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domi13180

J'avais bien compris les différents sous-entendus dans ce fil, mais perso, j'essaie de m'écarter de mes propres biais. Ma première idée, quand j'ai vu cette attraction, c'est de me dire qu'elle était vachement bien faite et pas super dangereuse vu la vitesse assez faible de la descente.^^ Après, je ne peux m'empêcher de me demander aussi si les règles de sécu sont rigoureuses, mais d'une part je fais ça même pour des installations en France (saut à l'élastique, saut pendulaire, longue tyrolienne, pont suspendu en via ferrata, etc), et ensuite je réagis d'abord avec mon émerveillement. J'avais bien compris les différents sous-entendus dans ce fil, mais perso, j'essaie de m'écarter de mes propres biais. Ma première idée, quand j'ai vu cette attraction, c'est de me dire qu'elle était vachement bien faite et pas super dangereuse vu la vitesse assez faible de la descente.^^ Après, je ne peux m'empêcher de me demander aussi si les règles de sécu sont rigoureuses, mais d'une part je fais ça même pour des installations en France (saut à l'élastique, saut pendulaire, longue tyrolienne, pont suspendu en via ferrata, etc), et ensuite je réagis d'abord avec mon émerveillement.

Contribution le : 04/08 23:36:52