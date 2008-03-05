|domi13180
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Manège pour couillus en Inde
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1 #1
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Je masterise !
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https://www.reddit.com/comments/1vf1vm8
Ce sont les utilisateurs qui font le contrôle de la structure ?
Contribution le : 04/08 19:29:54
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
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Un peu flippant, non ?
Pas le circuit en lui-même, mais la structure qui bouge...
Contribution le : 04/08 22:08:29
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|Lantiponner
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0 #3
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Membre Premium
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Ce n'est pas nécessairement flippant, non.
Si l'ensemble du manège est fait dans des matériaux de bonne qualité et qu'il est vérifié régulièrement, ce n'est pas plus dangereux que faire un parcours difficile d'accrobranche ou de via ferrata.
Contribution le : 04/08 22:49:52
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|domi13180
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0 #4
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Je masterise !
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Citation :
C'est pas en Europe, c'est en Inde.
Contribution le : 04/08 22:54:28
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|Lantiponner
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1 #5
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Membre Premium
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@domi13180
J'avais bien compris les différents sous-entendus dans ce fil, mais perso, j'essaie de m'écarter de mes propres biais. Ma première idée, quand j'ai vu cette attraction, c'est de me dire qu'elle était vachement bien faite et pas super dangereuse vu la vitesse assez faible de la descente.^^ Après, je ne peux m'empêcher de me demander aussi si les règles de sécu sont rigoureuses, mais d'une part je fais ça même pour des installations en France (saut à l'élastique, saut pendulaire, longue tyrolienne, pont suspendu en via ferrata, etc), et ensuite je réagis d'abord avec mon émerveillement.
Contribution le : 04/08 23:36:52
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|Cyril-Fiesta
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0 #6
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Je suis accro
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Contribution le : 05/08 02:02:27
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|domi13180
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0 #7
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Je masterise !
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@Lantiponner Moi c'est l'inverse. D'abord je regarde le coté sécurité pour trouver une excuse pour ne pas y monter.
Contribution le : 07/08 00:15:06
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