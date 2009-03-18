Explosion de gaz en Chine



Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2039 Karma: 5600



https://www.reddit.com/comments/1ver730



L'incident s'est produit sur l'aire de service de Mingshan, située sur l'autoroute S8 Chengdu-Mingshan (sens vers Chengdu), près de Ya'an, dans la province du Sichuan (Chine).



L'accident a eu lieu le 7 novembre 2023, vers 17 h 33. Il ne s'agissait pas d'une citerne de gaz ordinaire : c'était un camion-citerne de diesel transportant illégalement environ 8,5 tonnes d'« hydrocarbures lourds », un mélange hautement volatil contenant du propane, du butane et d'autres hydrocarbures légers.



Les deux hommes présents sur le toit étaient le chauffeur et un accompagnateur. Ayant remarqué une fuite, ils étaient montés sur la citerne pour réparer le raccord de récupération des vapeurs. Ils ont ensuite ouvert une petite trappe sur le trou d'homme, provoquant une éruption d'hydrocarbures sous pression hors de la citerne et la formation de l'immense nuage de vapeur blanche visible sur la vidéo. Environ... » Cinquante-cinq secondes plus tard, le nuage a atteint l'équipement électrique d'un système de réfrigération situé à côté du bâtiment de l'aire de service ; une étincelle l'a enflammé.



Les deux hommes présents sur le camion-citerne ont trouvé la mort, et deux autres personnes ont été grièvement blessées. L'enquête officielle a conclu à un accident industriel causé par le transport illégal de matières dangereuses et par une tentative inappropriée de colmater la fuite. L'incident s'est produit sur l'aire de service de Mingshan, située sur l'autoroute S8 Chengdu-Mingshan (sens vers Chengdu), près de Ya'an, dans la province du Sichuan (Chine).L'accident a eu lieu le 7 novembre 2023, vers 17 h 33. Il ne s'agissait pas d'une citerne de gaz ordinaire : c'était un camion-citerne de diesel transportant illégalement environ 8,5 tonnes d'« hydrocarbures lourds », un mélange hautement volatil contenant du propane, du butane et d'autres hydrocarbures légers.Les deux hommes présents sur le toit étaient le chauffeur et un accompagnateur. Ayant remarqué une fuite, ils étaient montés sur la citerne pour réparer le raccord de récupération des vapeurs. Ils ont ensuite ouvert une petite trappe sur le trou d'homme, provoquant une éruption d'hydrocarbures sous pression hors de la citerne et la formation de l'immense nuage de vapeur blanche visible sur la vidéo. Environ... » Cinquante-cinq secondes plus tard, le nuage a atteint l'équipement électrique d'un système de réfrigération situé à côté du bâtiment de l'aire de service ; une étincelle l'a enflammé.Les deux hommes présents sur le camion-citerne ont trouvé la mort, et deux autres personnes ont été grièvement blessées. L'enquête officielle a conclu à un accident industriel causé par le transport illégal de matières dangereuses et par une tentative inappropriée de colmater la fuite.

Contribution le : 04/08 23:04:52