Une araignée sauteuse a attrapé un taon

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Et elle ne le lâche pas ! On notera qu'elle l'a attrapé par les yeux. Ces deux-là sont apparemment tombés sur le bras du photographe pendant une balade.



L'araignée attend probablement que son venin fasse effet pour lâcher, d'autant que sa proie est bien plus grosse que ses proies habituelles.



tabanus trimaculatus pour le taon Et elle ne le lâche pas ! On notera qu'elle l'a attrapé par les yeux. Ces deux-là sont apparemment tombés sur le bras du photographe pendant une balade.L'araignée attend probablement que son venin fasse effet pour lâcher, d'autant que sa proie est bien plus grosse que ses proies habituelles.tabanus trimaculatus pour le taon

Contribution le : 05/08 02:09:39