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Lantiponner
Une araignée sauteuse a attrapé un taon
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 856
Karma: 713

https://www.reddit.com/comments/1v1vdvj

Et elle ne le lâche pas ! On notera qu'elle l'a attrapé par les yeux. Ces deux-là sont apparemment tombés sur le bras du photographe pendant une balade.

L'araignée attend probablement que son venin fasse effet pour lâcher, d'autant que sa proie est bien plus grosse que ses proies habituelles.

tabanus trimaculatus pour le taon

Contribution le : 05/08 02:09:39
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alfosynchro
Re: Une araignée sauteuse a attrapé un taon
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21295
Karma: 8858
Qu'est-ce que je déteste les taons !

Contribution le : 05/08 02:19:18
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MYRRZINN
Re: Une araignée sauteuse a attrapé un taon
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3825
Karma: 6036
"O taon ! Suspends ton vol !" (Alphonse de Lamartine).

Contribution le : 05/08 09:32:37
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Chrys77
Re: Une araignée sauteuse a attrapé un taon
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5134
Karma: 3563
@MYRRZINN Pénible le taon, surtout quand il t'accule !

Contribution le : 05/08 10:27:54
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