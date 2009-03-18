|Lantiponner
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Une araignée sauteuse a attrapé un taon
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Et elle ne le lâche pas ! On notera qu'elle l'a attrapé par les yeux. Ces deux-là sont apparemment tombés sur le bras du photographe pendant une balade.
L'araignée attend probablement que son venin fasse effet pour lâcher, d'autant que sa proie est bien plus grosse que ses proies habituelles.
tabanus trimaculatus pour le taon
Contribution le : 05/08 02:09:39
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Qu'est-ce que je déteste les taons !
Contribution le : 05/08 02:19:18
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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"O taon ! Suspends ton vol !" (Alphonse de Lamartine).
Contribution le : 05/08 09:32:37
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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@MYRRZINN Pénible le taon, surtout quand il t'accule !
Contribution le : 05/08 10:27:54
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