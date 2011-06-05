Une crevette empereur mue sur un nudibranche

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Zenopontonia rex vit en symbiose avec des concombres de mer, des nudibranches ou d'autres mollusques de taille suffisante pour les accueillir. On voit parfois sur des étoiles de mer. La crevette change de couleur en fonction de son environnement (et donc de son hôte) et nettoie la peau de son hôte. Elle profite également de son hôte comme d'un moyen de locomotion. vit en symbiose avec des concombres de mer, des nudibranches ou d'autres mollusques de taille suffisante pour les accueillir. On voit parfois sur des étoiles de mer. La crevette change de couleur en fonction de son environnement (et donc de son hôte) et nettoie la peau de son hôte. Elle profite également de son hôte comme d'un moyen de locomotion.

Contribution le : 05/08 02:38:41