|Lantiponner
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Une crevette empereur mue sur un nudibranche
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1vfmduv
Zenopontonia rex vit en symbiose avec des concombres de mer, des nudibranches ou d'autres mollusques de taille suffisante pour les accueillir. On voit parfois sur des étoiles de mer. La crevette change de couleur en fonction de son environnement (et donc de son hôte) et nettoie la peau de son hôte. Elle profite également de son hôte comme d'un moyen de locomotion.
Contribution le : 05/08 02:38:41
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et qu'est-ce qu'elle fait de son linge sale ensuite ?
Trêve de conneries, j'ai toujours du mal à réaliser que d'une peau trop petite il puisse sortir quelque chose de plus grand, surtout que c'est pas aussi simple qu'une capote ; il y a des plis, des replis, des articulations... En fait, j'angoisse parce que ça me rappelle quand j'étais petit et que je n'arrivais pas à retirer un maillot ou un sous-pull parce que le col était trop ajusté...
Contribution le : 05/08 10:04:47
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