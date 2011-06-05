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Bricci
Un dragon de Komodo avale un sanglier
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3337
Karma: 11609

https://instagram.com/p/DbpEc4OMk2I

Contribution le : 05/08 10:12:27
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blahmeuh
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2258
Karma: 569
Obélix !

Contribution le : 05/08 10:40:51
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alfosynchro
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21295
Karma: 8858
Même pas il mâche !

Contribution le : 05/08 10:59:32
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Wiliwilliam
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41675
Karma: 21426
Même pas il le tue.
Il le mord une fois pour lui injecter un coagulant.
Et une fois que l'animal est paralysé, il le gobe.

Contribution le : 05/08 11:07:55
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Meph974
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
Ca à l'air tellement chiant de se nourrir pour certains animaux, sentir les sabots de l'animal qui te caresse la glotte pendant que ca tête se fait digéré... sympa comme sensation... je comprend pourquoi ca par dormir longtemps pour faire passé le temps... Mais ca ressort comment d'ailleurs, il arrive a tout digéré?

Contribution le : 05/08 11:17:27
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Loom-
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11260
Karma: 4819
Un serpent sur pattes, les acides gastriques doivent être surpuissant !

Contribution le : 05/08 12:03:14
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Kilroy1
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22542
Karma: 31251
Bon appétit bien sûr

Contribution le : 05/08 12:44:27
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lsdYoYo
Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2979
Karma: 1907
Et après... 3 mois de digestion OKLM.

Contribution le : 05/08 13:48:40
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