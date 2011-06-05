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Bricci Un dragon de Komodo avale un sanglier 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3337 Karma: 11609

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Contribution le : 05/08 10:12:27

Wiliwilliam Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier 0 #4

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41675 Karma: 21426 Même pas il le tue.

Il le mord une fois pour lui injecter un coagulant.

Et une fois que l'animal est paralysé, il le gobe.

Contribution le : 05/08 11:07:55

Meph974 Re: Un dragon de Komodo avale un sanglier 0 #5

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 Ca à l'air tellement chiant de se nourrir pour certains animaux, sentir les sabots de l'animal qui te caresse la glotte pendant que ca tête se fait digéré... sympa comme sensation... je comprend pourquoi ca par dormir longtemps pour faire passé le temps... Mais ca ressort comment d'ailleurs, il arrive a tout digéré?

Contribution le : 05/08 11:17:27