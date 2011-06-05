|Bricci
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Un dragon de Komodo avale un sanglier
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 05/08 10:12:27
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|blahmeuh
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Obélix !
Contribution le : 05/08 10:40:51
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Même pas il mâche !
Contribution le : 05/08 10:59:32
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|Wiliwilliam
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Même pas il le tue.
Il le mord une fois pour lui injecter un coagulant.
Et une fois que l'animal est paralysé, il le gobe.
Contribution le : 05/08 11:07:55
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|Meph974
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Ca à l'air tellement chiant de se nourrir pour certains animaux, sentir les sabots de l'animal qui te caresse la glotte pendant que ca tête se fait digéré... sympa comme sensation... je comprend pourquoi ca par dormir longtemps pour faire passé le temps... Mais ca ressort comment d'ailleurs, il arrive a tout digéré?
Contribution le : 05/08 11:17:27
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|Loom-
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Un serpent sur pattes, les acides gastriques doivent être surpuissant !
Contribution le : 05/08 12:03:14
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|Kilroy1
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0 #7
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Bon appétit bien sûr
Contribution le : 05/08 12:44:27
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|lsdYoYo
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Et après... 3 mois de digestion OKLM.
Contribution le : 05/08 13:48:40
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