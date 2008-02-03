Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3337
Karma: 11609

https://instagram.com/p/Dbn3qmgjH3v

Il est en vie, seulement blessé

Contribution le : 05/08 10:47:41
Signaler

alfosynchro
Re: Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21291
Karma: 8858
Sont balèzes les frelons asiatiques cette année !


Pauvre homme ! Qu'est-ce qu'il leur a fait ?

Contribution le : 05/08 10:57:03
Signaler

blahmeuh
Re: Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2254
Karma: 568
on assiste à la mise en œuvre des dernières innovations en matière de destruction de vies humaines (drones, IA, autonomie) et... "Abonnez-vous"




qu'est-ce qui est le pire ?

Contribution le : 05/08 10:58:04
Signaler

JackVance
Re: Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1231
Karma: 1196
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Pauvre homme ! Qu'est-ce qu'il leur a fait ?



Il est ukrainien, ça doit leur suffire comme raison...

Contribution le : 05/08 11:24:29
Signaler

rompich
Re: Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 11/07/2011 17:36
Post(s): 1914
Karma: 540
Les bonnes valeurs de la mère-patrie en lutte contre le nazisme otanien.

Contribution le : 05/08 11:58:24
Signaler

MYRRZINN
Re: Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
 3  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3825
Karma: 6035
Ce genre de vidéo montrant des crimes de guerre russes est régulièrement publié sur les réseaux sociaux. Pour info, la scène filmée par un autre drone russe (donc complice de crime de guerre), se situe à Kherson à quelques centaines de mètres du front russe et donc à la portée des télécommandes de petits appareils.

Des "safaris humains" en traquant et tuant des civils, sont organisés régulièrement par les russes dans cette région pour que les jeunes militaires apprennent à maîtriser des drones. Une véritable école pour criminels assassins avec travaux pratiques appliqués.

Contribution le : 05/08 12:01:38
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.