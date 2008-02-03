|Bricci
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Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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https://instagram.com/p/Dbn3qmgjH3v
Il est en vie, seulement blessé
Contribution le : 05/08 10:47:41
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Sont balèzes les frelons asiatiques cette année !
Pauvre homme ! Qu'est-ce qu'il leur a fait ?
Contribution le : 05/08 10:57:03
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|blahmeuh
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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on assiste à la mise en œuvre des dernières innovations en matière de destruction de vies humaines (drones, IA, autonomie) et... "Abonnez-vous"
qu'est-ce qui est le pire ?
Contribution le : 05/08 10:58:04
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|JackVance
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Citation :
Il est ukrainien, ça doit leur suffire comme raison...
Contribution le : 05/08 11:24:29
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|rompich
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 11/07/2011 17:36
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Les bonnes valeurs de la mère-patrie en lutte contre le nazisme otanien.
Contribution le : 05/08 11:58:24
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|MYRRZINN
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3 #6
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ce genre de vidéo montrant des crimes de guerre russes est régulièrement publié sur les réseaux sociaux. Pour info, la scène filmée par un autre drone russe (donc complice de crime de guerre), se situe à Kherson à quelques centaines de mètres du front russe et donc à la portée des télécommandes de petits appareils.
Des "safaris humains" en traquant et tuant des civils, sont organisés régulièrement par les russes dans cette région pour que les jeunes militaires apprennent à maîtriser des drones. Une véritable école pour criminels assassins avec travaux pratiques appliqués.
Contribution le : 05/08 12:01:38
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