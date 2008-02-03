Un drone russe attaque un vendeur Ukrainien



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3825 Karma: 6035

Ce genre de vidéo montrant des crimes de guerre russes est régulièrement publié sur les réseaux sociaux. Pour info, la scène filmée par un autre drone russe (donc complice de crime de guerre), se situe à Kherson à quelques centaines de mètres du front russe et donc à la portée des télécommandes de petits appareils.



Des "safaris humains" en traquant et tuant des civils, sont organisés régulièrement par les russes dans cette région pour que les jeunes militaires apprennent à maîtriser des drones. Une véritable école pour criminels assassins avec travaux pratiques appliqués.

Contribution le : 05/08 12:01:38