|Daniellou
|
Femme douée en self-défense
|
7 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3050
Karma: 6322
|
Une femme se fait agresser par un homme dans la rue et le met à terre en un rien de temps
Contribution le : 05/08 13:03:37
|Signaler
|lsdYoYo
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2979
Karma: 1907
|
Même le trottoir a eu mal.
Contribution le : 05/08 13:45:14
|Signaler
|Gog077
|
1 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
|
J'aime bien l'image de fin
Contribution le : 05/08 16:29:16
|Signaler