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Daniellou
Femme douée en self-défense
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3050
Karma: 6322
Une femme se fait agresser par un homme dans la rue et le met à terre en un rien de temps

Contribution le : 05/08 13:03:37
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lsdYoYo
Re: Femme douée en self-défense
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2979
Karma: 1907
Même le trottoir a eu mal.

Contribution le : 05/08 13:45:14
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Gog077
Re: Femme douée en self-défense
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
J'aime bien l'image de fin 😃

Contribution le : 05/08 16:29:16
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