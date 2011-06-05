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Kilroy1
Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22555
Karma: 31286

https://www.reddit.com/comments/1vfl246

Contribution le : 05/08 13:09:44
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FanfanLaTulipe
Re: Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 689
Karma: 390
Et si quelqu'un s'était pris la godasse en pleine g..., elles auraient autant rigolé. 😞

Contribution le : 05/08 14:12:53
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alfosynchro
Re: Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
 4  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21304
Karma: 8860
Elle pourrait au moins dire "merci" ! Là c'est tout juste s'il a droit à un regard !

Contribution le : 05/08 15:00:26
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Wiliwilliam
Re: Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41675
Karma: 21428
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Elle pourrait au moins dire "merci" ! Là c'est tout juste s'il a droit à un regard !


Mais ouai tellement, elle ne le regarde même pas 😅

Contribution le : 05/08 21:31:23
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