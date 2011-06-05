Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
|Kilroy1
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Quand les montagnes russes décoiffent euh non déchaussent
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22555
Karma: 31286
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Contribution le : 05/08 13:09:44
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|FanfanLaTulipe
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 689
Karma: 390
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Et si quelqu'un s'était pris la godasse en pleine g..., elles auraient autant rigolé.
Contribution le : 05/08 14:12:53
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|alfosynchro
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4 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21304
Karma: 8860
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Elle pourrait au moins dire "merci" ! Là c'est tout juste s'il a droit à un regard !
Contribution le : 05/08 15:00:26
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|Wiliwilliam
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1 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41675
Karma: 21428
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Citation :
Mais ouai tellement, elle ne le regarde même pas
Contribution le : 05/08 21:31:23
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