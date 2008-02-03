|Lantiponner
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Des loutres harcèlent un crocodile
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Brave otters dodge crocodile’s jaws and chew on its tail | SWNS
Je découvre une facette des loutres que je ne connaissais pas. Elles viennent lui croquer la queue. Par contre je ne sais pas pourquoi.
Bernard Seah, Sungei Buloh Wetland Reserve, Singapoure.
Contribution le : 06/08 00:00:06
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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c'est en groupe alors ça fait sa maline/son malin.
Il est bizarre l'autre bout du crocro, c'est un autre crocro qui lui a croqué la queue ?
Contribution le : 06/08 00:58:01
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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On dirait que sa queue est comme infectée, ça doit être hypersensible...
Contribution le : 06/08 05:00:40
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|JackVance
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@alfosynchro
Ben il lui manque un bout de queue, comme les lézards parfois !
Ca doit être un chat qui a dû lui bouffer
Contribution le : 06/08 07:56:33
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je sais pas si leur queue repousse comme les lézard.
Contribution le : 06/08 08:31:21
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|Chrys77
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0 #6
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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La vitesse avec laquelle se retourne le croco, c'est fou !
Contribution le : 06/08 10:38:35
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