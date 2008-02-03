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Des loutres harcèlent un crocodile
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 864
Karma: 715

Brave otters dodge crocodile’s jaws and chew on its tail | SWNS

Je découvre une facette des loutres que je ne connaissais pas. Elles viennent lui croquer la queue. Par contre je ne sais pas pourquoi.

Bernard Seah, Sungei Buloh Wetland Reserve, Singapoure.

Contribution le : 06/08 00:00:06
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blahmeuh
Re: Des loutres harcèlent un crocodile
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2261
Karma: 569
c'est en groupe alors ça fait sa maline/son malin.

Il est bizarre l'autre bout du crocro, c'est un autre crocro qui lui a croqué la queue ?

Contribution le : 06/08 00:58:01
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alfosynchro
Re: Des loutres harcèlent un crocodile
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21304
Karma: 8859
On dirait que sa queue est comme infectée, ça doit être hypersensible...

Contribution le : 06/08 05:00:40
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JackVance
Re: Des loutres harcèlent un crocodile
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1243
Karma: 1198
@alfosynchro

Ben il lui manque un bout de queue, comme les lézards parfois !
Ca doit être un chat qui a dû lui bouffer 😉

Contribution le : 06/08 07:56:33
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Loom-
Re: Des loutres harcèlent un crocodile
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11261
Karma: 4819
Je sais pas si leur queue repousse comme les lézard.

Contribution le : 06/08 08:31:21
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Chrys77
Re: Des loutres harcèlent un crocodile
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5156
Karma: 3578
La vitesse avec laquelle se retourne le croco, c'est fou !

Contribution le : 06/08 10:38:35
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