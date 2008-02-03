Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Des loutres harcèlent un crocodile 2 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 864 Karma: 715

Brave otters dodge crocodile’s jaws and chew on its tail | SWNS



Je découvre une facette des loutres que je ne connaissais pas. Elles viennent lui croquer la queue. Par contre je ne sais pas pourquoi.



Bernard Seah, Sungei Buloh Wetland Reserve, Singapoure.

Contribution le : 06/08 00:00:06

blahmeuh Re: Des loutres harcèlent un crocodile 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2261 Karma: 569 c'est en groupe alors ça fait sa maline/son malin.



Il est bizarre l'autre bout du crocro, c'est un autre crocro qui lui a croqué la queue ?

Contribution le : 06/08 00:58:01

alfosynchro Re: Des loutres harcèlent un crocodile 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21304 Karma: 8859 On dirait que sa queue est comme infectée, ça doit être hypersensible...

Contribution le : 06/08 05:00:40

JackVance Re: Des loutres harcèlent un crocodile 0 #4

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1243 Karma: 1198 alfosynchro



Ben il lui manque un bout de queue, comme les lézards parfois !

Ca doit être un chat qui a dû lui bouffer Ben il lui manque un bout de queue, comme les lézards parfois !Ca doit être un chat qui a dû lui bouffer

Contribution le : 06/08 07:56:33

Loom- Re: Des loutres harcèlent un crocodile 0 #5

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11261 Karma: 4819 Je sais pas si leur queue repousse comme les lézard.

Contribution le : 06/08 08:31:21

Chrys77 Re: Des loutres harcèlent un crocodile 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5156 Karma: 3578 La vitesse avec laquelle se retourne le croco, c'est fou !

Contribution le : 06/08 10:38:35