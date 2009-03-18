|Daniellou
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Trompettiste à cou et joues extensibles
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3054
Karma: 6334
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Il gonfle du cou quand il joue
Contribution le : 06/08 05:39:13
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|Chrys77
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1 #2
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5167
Karma: 3586
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Ca c'est étrange, les joues je connaissais mais le cou, il doit avoir une fuite quelque part
Contribution le : 06/08 10:30:47
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|Gog077
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
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C'est super flippant pour moi ! J'ai l'impression que sa carotide peut péter à tout moment.
Contribution le : 06/08 11:12:57
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