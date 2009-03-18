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Communauté



Daniellou
Plaquage sur le lit
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 3054
Karma: 6334
Une femme s'élance avec force pour plaquer sa copine sur un lit... Qu'elle rate de peu. AÏE (et un mur à reboucher)

Contribution le : 06/08 05:45:34
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Loom-
Re: Plaquage sur le lit
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11262
Karma: 4819
Elle est K.O la fifille.

Contribution le : 06/08 08:32:13
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blahmeuh
Re: Plaquage sur le lit
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2262
Karma: 573
@Loom- elle est KO mais elle pourra dire que c'est pas de sa faute (quoi que visiblement elle semblait consentante)

Contribution le : 06/08 09:48:52
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Chrys77
Re: Plaquage sur le lit
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5167
Karma: 3586
Tu t'es vu quand t'as bu !

Contribution le : 06/08 10:32:25
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vivaberthaga
Re: Plaquage sur le lit
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3921
Karma: 3905
protocole commotion direct, pas sûr qu'elle finisse le match

Contribution le : 06/08 10:48:36
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alfosynchro
Re: Plaquage sur le lit
 3  #6
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21311
Karma: 8860
Après mûr réflexion...

Contribution le : 06/08 11:08:17
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Gog077
Re: Plaquage sur le lit
 4  #7
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2799
Karma: 1567
Comment tuer sa pote en deux secondes pour s'amuser en soirée...

Dans son malheur elle a de la chance que ça soit du placo et pas quelque chose plus dur.

Contribution le : 06/08 11:17:33
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