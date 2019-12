Vidéo : L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F sur un porte-avions Posté par Koreus

L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F sur un porte-avions. Toujours sympa à voir.



Vidéo (2mn7s) : Appontage d'un F/A-18F sur un porte-avions





14 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4059 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 6 Plutot pas mal pour un mec qui se pretend comme non professionnel.. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6245 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 1 Il gère pour un non professionnel!



Mais il a oublié le clignotant quand il se parque



@GerardLeBarbare

Je suis surpris qu'il n'y ait pas de communication entre lui et le porte avions. Il ne dit absolument rien.

L'entrée micro n'est simplement pas enregistrée. Avec le bruit dans le cockpit on ne l'entend pas parler. Citation :L'entrée micro n'est simplement pas enregistrée. Avec le bruit dans le cockpit on ne l'entend pas parler. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2236 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 1 La VF :

@GerardLeBarbare

Je suis surpris qu'il n'y ait pas de communication entre lui et le porte avions. Il ne dit absolument rien.



L'entrée micro n'est simplement pas enregistrée. Avec le bruit dans le cockpit on ne l'entend pas parler. Citation :L'entrée micro n'est simplement pas enregistrée. Avec le bruit dans le cockpit on ne l'entend pas parler. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2236 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 1 La VF :

Un Super Étendard Modernisé (appareil retiré du service depuis 2016) à l'appontage sur le PAN Charles-de-Gaulle.

Entre le trim (la petite pyramide au sommet du manche, que le pilote ajuste avec son pouce), corrections permanentes au manche et gestion de l'inertie moteur (qui donne l'impression que le pilote fait le bourrin avec les gaz), ça bossait en mode hard-core dans les cockpits de ces machines-là.

Il est aujourd'hui plus "simple" d'apponter avec les Rafale Marine.





Super Etendard Modernisé - complète de l'appontage - Charles de Gaulle kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1507 Karma: 2337 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 1 Je ne suis pas super impressionné par cette vidéo.



Il repère la piste, fait le tour et pose son avion.



Genre là, on voit que le gars à du Skill :





Un pilote atterrit en avion sans train d'atterrissage sur un tabouret! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 0 De son point de vue la piste est tout de suite moins longue. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2236 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 0

@GerardLeBarbare

Je suis surpris qu'il n'y ait pas de communication entre lui et le porte avions. Il ne dit absolument rien.

Bien sûr qu'ils communiquent.

Ils ne font que ça, même si la "conversation" ne va que dans un seul sens…

Seul l'officier d'appontage parle pour donner ses ordres au pilote de l'avion.



Citation :

@kpouer

Je ne suis pas super impressionné par cette vidéo.



Il repère la piste, fait le tour et pose son avion.



Genre là, on voit que le gars à du Skill :



Certes, les non-initiés trouveront ta vidéo plus sexy, plus sensationnelle et impressionnante, mais…

Pour info :

– Il est plus simple de poser un Harrier (comme celui de ta vidéo) que de réaliser un appontage avec un appareil à atterrissage et décollage "classiques".

– Il était guidé par l'officier d'appontage à la radio pour parfaitement positionner son avion.



Ça n'enlève rien à son professionnalisme, mais il est totalement faux de croire (ou de "voir") qu'il a plus de "skill" que celui qui "repère la piste, fait le tour et pose son avion". Citation :Bien sûr qu'ils communiquent.Ils ne font que ça, même si la "conversation" ne va que dans un seul sens…Seul l'officier d'appontage parle pour donner ses ordres au pilote de l'avion.Citation :Certes, les non-initiés trouveront ta vidéo plus sexy, plus sensationnelle et impressionnante, mais…Pour info :– Il est plus simple de poser un Harrier (comme celui de ta vidéo) que de réaliser un appontage avec un appareil à atterrissage et décollage "classiques".– Il était guidé par l'officier d'appontage à la radio pour parfaitement positionner son avion.Ça n'enlève rien à son professionnalisme, mais il est totalement faux de croire (ou de "voir") qu'il a plus de "skill" que celui qui "repère la piste, fait le tour et pose son avion". lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1466 Karma: 2729 Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 1 @kpouer Poser un jet en VTOL c'est autrement plus facile qu'apponter, même avec le train avant en panne. Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10745 Karma: 8386 En ligne ! Re: L'appontage d'un avion de chasse F/A-18F su... 0 Great job Pete Maverick