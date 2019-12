Vidéo : Dans le cockpit d'un avion de la patrouille acrobatique Blue Angels

Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 453 Karma: 782

Re: Dans le cockpit d'un avion de la patrouille acro... Re: Dans le cockpit d'un avion de la patrouille acro... 0 Ok, du gros gros niveau quand même.

Ils doivent passer des heures carrées dans leur avion et dans leurs simulateurs.

(et pas mal de temps en salle de classe, à orchestrer leurs figures)



J'imagine leurs jeu dans le simulateur :

alors, on va vous mettre dans la grosse boule qui va tourner dans tous les sens : le premier qui bouge a perdu !

Ok, Jack, t'as perdu, on va te laisser 2h la tête en bas. Et oui, comme c'est l'heure, on va t'apporter ton repas et tu vas le manger comme tout le monde !