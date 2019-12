Vidéo : Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s de Meyzieu (Rhône) Posté par chbenz

Le McDonald's de Meyzieu, dans la banlieue de Lyon, a été braqué par 2 individus armés, vendredi dernier aux environs de 22h, dans une ambiance assez surréaliste.



Vidéo (1mn11s) : Laborieux braquage au McDonald’s de Meyzieu





PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 141 Karma: 382 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 Effectivement, appelez la police! cet/te homme/femme film à la verticale! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2938 Karma: 4190 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 Ils sont toujours moins rebels que la meuf qui fume une cigarette a 41"...EN PLEIN CENTRE COMMERCIAL!!! xVeganx Je viens d'arriver Inscrit le: 29/4/2012 Envois: 72 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 Il a toujours été nul en braquage Rayan, il va finir par se faire choper Angrycat Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2017 Envois: 25 Karma: 66 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 Il y a personne pour les balayer, le flingue est sûrement faux bordel c'est frustrant. DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 772 Karma: 1067 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1203 Karma: 5151 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 1 Les employés en mode "stylé, du coup on est en pause" xVeganx Je viens d'arriver Inscrit le: 29/4/2012 Envois: 72 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 3 @Angrycat Il y a personne prêt à risquer sa vie pour sauver la caisse d'un Mc Do ? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 220 Karma: 126 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 1 @Angrycat



c'est pas comme si c'était grave de perde une caisse pleine pour mc do...

perso ma vie vaux bien plus que ca a mes yeux.



dans les 1 secondes et demi qui on suivi c'était remboursé avec les mc do du monde entier Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 966 Karma: 1557 En ligne ! Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 0 @Angrycat Oui voilà, dans un monde rempli de gros débiles qui sont sûrement prêts à charger réellement un flingue pour une caisse de McDo, ça peut très bien tomber sur ce coup là, tu y vas pour les défoncer et tu te fais gravement blesser, voire même tuer, malin, ça.

Et tout ça pour sauver une caisse de McDo, on s'en balec complètement. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1701 Karma: 2648 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 0 @xVeganx @Menelage @Dhiwal c'est parce que vous êtes des petits rigolos,

AngryCat j'le connais, c'est quadruple coup de pied fouetté monté en neige dans la face des deux cambrio' pendant qu'il commande un coca sur la borne.

Maintenant excusez vous. Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 429 Karma: 534 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 0

@Angrycat

Il y a personne pour les balayer, le flingue est sûrement faux bordel c'est frustrant.



Pourquoi sûrement faux? Citation :Pourquoi sûrement faux? puissancesnake Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 11 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 0 A noter que tout Twitter pense que ce braquage se passe à Velizy comme le signale Fake Investigation : https://twitter.com/FAKE_Investiga/status/1211022343344197632 Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 429 Karma: 534 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 0 @DevdX Mais, c'est pas drôle du tout :'( Youtube est inondé de trucs de ce genre qui se ressemblent tous. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7104 Karma: 4481 Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald’s d... 1 Personne ne l'a faite ?..



J'en crois pas Meyzieu



Qui a pris mon clavier ? J'en crois pas Meyzieu DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 540 Karma: 1152 En ligne ! Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... Re: Un laborieux braquage dans le restaurant McDonald's d... 0 Ah ces Suédois d'extrême droite, quel fléau.