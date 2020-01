Vidéo : Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Posté par Infame_ZOD

Le soir du réveillon pendant un bain de foule, le Pape François a été agrippé par une fidèle. Un geste qu'il a moyennement apprécié.



Vidéo (30s) : Tirer le pape pour le réveillon





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2955 Karma: 4210 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 5 C est une chinoise qui s est crue a un buffet...

11 commentaires Auteur Conversation Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1300 Karma: 1257 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 1 Vous avez bien entendu le pape ? Il a donné le mauvais exemple donc ne faites pas comme lui, si quelqu'un essaye de vous tirer de force, laissez le faire JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 727 Karma: 715 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 0 Faut le comprendre le Pape, cette femme, c'est pas son type... TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3090 Karma: 12767 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 0 @Chouby C'est doublement valable si vous êtes un petit garçon et que la personne qui vous tire de force est un homme d'église. Laissez-le faire. PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 384 Karma: 282 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 0 Je m'excuse pour le mauvais exemple donné hier"

Soit cela a été mal traduit, soit il s'exprime mal : on ne s'excuse pas, c'est aux autres de nous excuser :

"Je vous prie/demande de m'excuser" / "Je vous présente mes excuses"



Allez c'est décidé, cette année, quand je verrai une faute de français, je la relèverai... Et vu depuis le temps que je suis là, je sais qu'il y aura du taf Soit cela a été mal traduit, soit il s'exprime mal : on ne s'excuse pas, c'est aux autres de nous excuser :" / "Allez c'est décidé, cette année, quand je verrai une faute de français, je la relèverai... Et vu depuis le temps que je suis là, je sais qu'il y aura du taf logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 774 Karma: 728 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 1 "Ahh Paix , paix partout , bisous , amour , ARRRRR DAIN MUTTA HABT EIN DAMPF , Amour , bisounours, paix..." Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2955 Karma: 4210 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 5 C est une chinoise qui s est crue a un buffet... koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6554 Karma: 16420 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 1 Il n'est pas censé tendre le bras gauche? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 870 Karma: 1046 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 1 "Petit pape à Noël, quand tu t'défendra du fiel, avec des fouets par milliers, n'oublies-pas mes petits fous liés..." Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2955 Karma: 4210 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 0

@koikoi_koi

Il n'est pas censé tendre le bras gauche?

Deguise toi en gosse il tendra autre chose... Citation :Deguise toi en gosse il tendra autre chose... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 870 Karma: 1046 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 0

@Jinroh

C est une chinoise qui s est crue a un buffet...

C'est vrai qu'il fait froid au pays du Père Noël... Citation :C'est vrai qu'il fait froid au pays du Père Noël... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 870 Karma: 1046 Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle Re: Une femme attrape la main du Pape et le tire vers elle 1

@koikoi_koi

Il n'est pas censé tendre le bras gauche?

@koikoi_koi

Il n'est pas censé tendre le bras gauche?

Sais pas, mais pour le bras droit tendu t'es en retard d'un pape. Citation :Sais pas, mais pour le bras droit tendu t'es en retard d'un pape.