Tirer le pape pour le réveillon

Mardi 31 décembre 2019 pendant un bain de foule sur la place Saint-Pierre, le Pape François a été agrippé par une fidèle. Une femme lui a attrapé la main et l'a tiré vers elle. Le Pape mécontent a sermonné la femme et lui a tapé la main pour se dégager. Un peu plus tard, le Pape s'est excusé d'avoir perdu patience « Tant de fois nous perdons patience. Cela m'arrive à moi aussi. Je m'excuse pour le mauvais exemple donné ».

